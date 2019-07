Cina – Shenyang, Rolls-Royce inaugura 16mo showroom di 1200 mq

Rolls-Royce apre il suo sedicesimo showroom con uno spazio di 1.200 metri quadrati su due piani, in Cina a Shenyang, la capitale della provincia di Liaoning. Alla cerimonia di apertura, Henrik Wilhelmsmeyer, direttore regionale della Rolls-Royce Motor Cars Cina continentale, ha affermato che l’azienda automobilistica vanta un’eredità impressionante di 108 anni.

Quest’anno è speciale per l’azienda Inglese perché in quanto segna il decimo anniversario della rinascita del marchio storico presso la sede di Rolls-Royce a Goodwood, in Inghilterra. La cerimonia di apertura ha segnato anche la presentazione di una Phantom Coupé, rivestita in blu notte e interni coordinati.

Il nuovo showroom soddisferà la domanda di modelli Phantom e Ghost nella regione.

Quasi il 95% di tutti i modelli Phantom e Ghost passa attraverso una personalizzazione su misura richiesta dal proprietario.

La crescente domanda di personalizzazione, i nuovi servizi su misura saranno disponibili anche nel nuovo showroom

Fonte

Un modo di vivere – Uno stile di vita

redazione@wayoflifemagazine.com