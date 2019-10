Cina-Pechino, Beijing Daxing International Airport: Nuovo Store Ferragamo

Tempo di lettura: 2 minuti

Uno dei principali operatori mondiali del settore del lusso – annuncia l’apertura di un nuovo monomarca all’interno dell’avveniristico Beijing Daxing International Airport, il nuovo aeroporto di Pechino, nel quale è previsto per il 2020 un transito di 45 milioni di passeggeri e di 72 milioni nel 2025.

Lo store si estende su una superficie di circa 100 metri quadrati e offre le collezioni Uomo e Donna di borse, scarpe, piccola pelletteria e accessori della maison italiana.

Grazie alla combinazione di materiali tradizionali e contemporanei, il negozio – allocato al secondo livello nell’area B del grande aeroporto a forma di stella marina – si caratterizza per l’atmosfera confortevole e accogliente.

Salvatore Ferragamo S.p.A. è la capogruppo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali player del settore del lusso le cui origini possono farsi risalire al 1927.

Il Gruppo è attivo nella creazione, produzione e vendita di calzature, pelletteria, abbigliamento, prodotti in seta e altri accessori, nonché profumi per uomo e donna. La gamma dei prodotti si completa, inoltre, con occhiali e orologi, realizzati su licenza da terzi. Attenzione all’unicità e all’esclusività, realizzate coniugando stile, creatività e innovazione con la qualità e l’artigianalità tipiche del Made in Italy, sono le caratteristiche che contraddistinguono da sempre i prodotti del Gruppo. Con circa 4.000 dipendenti e una rete di 661 punti vendita mono-marca al 30 giugno 2019, il Gruppo Ferragamo è presente in Italia e nel mondo attraverso società che consentono di presidiare il mercato europeo, americano e asiatico.

SALVATORE FERRAGAMO UNVEILS ITS NEW STORE AT BEIJING DAXING INTERNATIONAL AIRPORT

Florence, 8 October 2019 – Salvatore Ferragamo – one of the major international operators in the luxury sector – unveils its new store in Beijing’s new Daxing International Airport.

The colossal starfish-shaped airport, which opened in September 2019, expects to see through traffic of 45 million passengers by 2021, increasing to 72 million in 2025.

On the second level of sector B, the store offers the Men’s and Women’s collections of bags, shoes, leather goods and accessories by this Italian fashion house across roughly a surface of 100 square metres.

Salvatore Ferragamo S.p.A. is the parent company of the Salvatore Ferragamo Group, one of the leading players in the luxury sector with origins dating back to 1927. The Group is involved in the creation, production and sale of footwear, leather goods, clothing, silk products and other accessories, as well as men’s and women’s fragrances. Its range of products also includes eyewear and watches, made under third party licence. The Group’s products have always stood out for their attention to uniqueness and exclusivity, created combining style, creativity and innovation and with the characteristic Made in Italy craftsmanship. With around 4000 employees and a network of 661 single-brand sales outlets as on 30 June 2019, the Ferragamo Group is present in Italy and the world through companies that allow its presence on the European, American and Asian markets.

