Cina, Iniziativa Belt and Road

La Belt and Road Initiative ( BRI ) è una strategia di sviluppo globale adottata dal governo cinese che prevede lo sviluppo di infrastrutture e investimenti in 152 paesi e organizzazioni internazionali in Asia , Europa , Africa , Medio Oriente e Americhe .

Il leader della Repubblica popolare cinese , Xi Jinping , aveva originariamente annunciato la strategia durante le visite ufficiali in Indonesia e Kazakistan nel 2013. “Belt” si riferisce alle rotte terrestri per il trasporto su strada e ferrovia , chiamate “la cintura economica della via della seta “; mentre “strada” si riferisce alle rotte marittime o alla via della seta marittima del 21 ° secolo .

Era conosciuta come la One Belt One Road ( OBOR ) ( cinese : 一带 一路 ) e la Silk Road Economic Belt e la 21st century Maritime Silk Road ( cinese : 丝绸之路 经济 带 和 21 世纪 海上 丝绸之路 ) fino al 2016, quando il governo cinese ha considerato l’enfasi sulla parola “uno” incline a interpretazioni errate. Tuttavia, il vecchio nome “一带 一路” è ancora usato all’interno della Cina.

Il governo cinese chiama l’iniziativa “un’offerta per migliorare la connettività regionale e abbracciare un futuro più luminoso”.

Alcuni osservatori lo vedono come una spinta per il dominio cinese negli affari globali con una rete commerciale centrata sulla Cina.

Il progetto ha una data di completamento prevista per il 2049 , che coincide con il centesimo anniversario della Repubblica popolare cinese.

Gli obiettivi dichiarati sono “costruire un grande mercato unificato e sfruttare appieno i mercati sia nazionali che internazionali, attraverso lo scambio e l’integrazione culturale , per migliorare la comprensione reciproca e la fiducia delle nazioni membri, finendo in un modello innovativo con afflussi di capitali, pool di talenti e database tecnologico “.

L’obiettivo iniziale è stato l’investimento in infrastrutture, istruzione, materiali da costruzione, ferrovie e autostrade, automobili, immobili, rete elettrica e ferro e acciaio.

Alcune stime indicano già la Belt and Road Initiative come uno dei più grandi progetti infrastrutturali e di investimento della storia, che copre oltre 68 paesi, tra cui il 65% della popolazione mondialee il 40% del prodotto interno lordo globale a partire dal 2017.

La Belt and Road Initiative affronta un “gap infrastrutturale” e quindi ha il potenziale per accelerare la crescita economica nell’area dell’Asia del Pacifico , in Africa e nell’Europa centrale e orientale : un rapporto del World Pensions Council (WPC) stima che l’Asia, esclusa la Cina, richieda fino a 900 miliardi di dollari di investimenti infrastrutturali all’anno nel prossimo decennio, principalmente in strumenti di debito, il 50% in più rispetto ai tassi di spesa delle infrastrutture attuali.

La necessità spalancata di capitale a lungo termine spiega perché molti capi di stato dell’Asia e dell’Europa orientale “hanno espresso volentieri il loro interesse a unirsi a questa nuova istituzione finanziaria internazionale concentrandosi esclusivamente su” beni reali “e crescita economica guidata dalle infrastrutture”.

