Cina, il 4% delle sue riserve oro potrebbe essere falso

Tempo di lettura: 3 minuti

La Cina è al centro della scoperta di quello che potrebbe essere uno dei più grandi scandali sulla contraffazione dell’oro nella storia recente. Secondo un rapporto di Zero Hedge, non solo coinvolge la Cina, ma emerge da una città che è diventata sinonimo di tutto ciò che è scandaloso nei confronti della Cina.

Le 83 tonnellate di oro presumibilmente puro immagazzinate da Kingold nelle casse dei creditori a partire da giugno 2020, sostenendo i 16 miliardi di yuan di prestiti, sarebbero equivalenti al 22% della produzione annuale di oro della Cina e al 4,2% della riserva d’oro statale a partire dal 2019.

In breve, oltre il 4 per cento delle riserve auree ufficiali della Cina potrebbe essere falso. E questo presuppone che nessun altro produttore di oro e gioielliere cinesi stia commettendo simili frodi, afferma il rapporto.

All’inizio di giugno, Minsheng Trust, Dongguan Trust e un creditore più piccolo Chang’An Trust hanno intentato causa contro Kingold e hanno chiesto a PICC P&C di coprire le perdite.

PICC P&C ha rifiutato di commentare Caixin sulla questione, ma ha affermato che il caso è in procedura giudiziaria. Una fonte di PICC P&C ha dichiarato a Caixin che la procedura di reclamo dovrebbe essere avviata da Kingold come parte assicurata anziché da istituti finanziari come beneficiari.

Kingold non ha avanzato alcuna richiesta, ha affermato la fonte Caixin. In totale, Kingold promette decine di migliaia di chilogrammi d’oro a non meno di 14 creditori per un valore di poco inferiore a 20 miliardi di yuan.

Il rapporto Zero Hedge afferma che ciò espone quanto siano fraudolente le frodi in Cina: capitalizzando sul clientelismo preesistente e sulle connessioni con il potente esercito cinese, al fondatore di Kingold è stato permesso di fare praticamente tutto ciò che voleva, senza fare domande, compresa la contraffazione oltre 83 tonnellate di lingotti d’oro per ottenere miliardi di fondi per partecipare alla bolla immobiliare cinese, solo per una serie di eventi inaspettati per sciogliere le truffe una dopo l’altra ed esporre il tipo di sordido scandalo che è al centro della maggior parte delle “imprese” cinesi e iniziative imprenditoriali.

Per quanto riguarda l’oro, diversi miliardi di lingotti d’oro non sono mai esistiti e tuttavia hanno provocato una cascata di eventi di flusso di cassa successivi che hanno consentito il rilascio di decine di miliardi di fondi, “beneficiando” non solo del fondatore Jia, ma dell’economia più ampia della Cina.

Il che è terrificante perché mentre, subito dopo la crisi finanziaria, la Cina era impegnata nella costruzione di città fantasma, tutti sapevano che questi erano un simbolo di domanda che non si sarebbe mai materializzato, anche se le città stesse esistessero. Tuttavia, ora sembra che gran parte del successivo boom economico della Cina sia stato basato su decine di miliardi di beni materiali – come l’oro – che semplicemente non esistono, afferma il rapporto.

Kingold non è certamente l’unica società cinese impegnata in tale palese frode e le conseguenze sono chiare: una volta che i creditori o le compagnie assicurative cinesi iniziano a testare le “garanzie” che hanno ricevuto in cambio di decine di miliardi di prestiti e scoprono, con loro “stupore” “, che al posto dell’oro sono orgogliosi proprietari di tungsteno o rame, hanno due possibilità: rivelare la frode, rischiare enormi conseguenze avverse e / o tempo di prigione o acquistare tranquillamente tutto l’oro necessario per riempire letteralmente il vuoto da anni di contraffazione dell’oro.

Al centro della frode c’è Wuhan Kingold Jewelry Inc. , una società che, come suggerisce il nome, è stata fondata e opera a partire da Wuhan, e che dice che è una “società con un futuro d’oro”.

Con il senno di poi, probabilmente significava un futuro “rame”, perché, secondo un’indagine di Caixin, oltre una dozzina di istituti finanziari cinesi, principalmente società fiduciarie (ovvero banche ombra) hanno prestato 20 miliardi di yuan ($ 2,8 miliardi) negli ultimi cinque anni a Wuhan Kingold Jewelry con oro puro come garanzia e polizze assicurative per coprire eventuali perdite. C’era solo un problema: l ‘”oro” si rivelò essere rame placcato in oro.

Kingold – il cui nome è stato probabilmente rubato da Kinross Gold , uno dei più grandi minatori d’oro del mondo – è il più grande trasformatore d’oro di proprietà privata nella provincia di Hubei nella Cina centrale.IPOed sul Nasdaq intorno al 2010). La compagnia è guidata dal presidente Jia Zhihong, un ex militare intimidatorio che è l’azionista di controllo.

L’oro falso è venuto alla luce a febbraio quando Dongguan Trust (una di quelle famigerate banche ombra cinesi) ha deciso di liquidare le garanzie Kingold per coprire i debiti insoluti. Mentre il rapporto continua, alla fine del 2019 Kingold non è riuscito a rimborsare gli investitori in diversi prodotti fiduciari. Con suo grande stupore, Dongguan Trust dichiarò di aver scoperto che i lucenti lingotti d’oro erano in realtà una lega di rame dorato.

La notizia ha inviato onde d’urto attraverso i creditori di Kingold. China Minsheng Trust – un’altra società bancaria ombra e uno dei maggiori creditori di Kingold – ha ottenuto un ordine del tribunale per testare le garanzie prima che i debiti di Kingold fossero dovuti. Il 22 maggio, il risultato del test è tornato dicendo che anche le barre sigillate nelle casse del Minsheng Trust sono in lega di rame.

Yinglei Zhao – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it