Cina critica esercitazioni compagnie aeree statunitensi nel Mar Cinese Meridionale

La Cina ha accusato gli Stati Uniti di aver flesso i suoi muscoli militari nel Mar Cinese Meridionale conducendo esercitazioni congiunte con due gruppi di portaerei statunitensi nella via navigabile strategica. Il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian ha affermato che gli esercizi sono stati eseguiti “totalmente per motivi ulteriori” e hanno compromesso la stabilità nell’area.

La US Navy ha detto durante il fine settimana che la USS Nimitz e la USS Ronald Reagan insieme alle loro navi e aeromobili di accompagnamento condotte esercitazioni “progettate per massimizzare le capacità di difesa aerea ed estendere la portata di attacchi marittimi di precisione a lungo raggio di aeromobili basati su portaerei in un’area in rapida evoluzione delle operazioni”.

La Cina rivendica quasi tutto il Mar Cinese Meridionale e si oppone sistematicamente a qualsiasi azione delle forze armate statunitensi nella regione. Altri cinque governi rivendicano tutto o parte del mare, attraverso il quale vengono spediti ogni anno circa 5 trilioni di dollari di merci.

La Cina ha cercato di sostenere la sua richiesta al mare costruendo basi militari su atolli corallini, portando gli Stati Uniti a navigare navi da guerra attraverso la regione in quelle che chiama missioni di libertà operativa.

Washington non prende ufficialmente posizione sulle rivendicazioni territoriali rivali nella regione, ma è strettamente alleato con molti dei richiedenti e insiste sul fatto che le acque e lo spazio aereo sopra siano liberi da tutti i paesi.

Yinglei Zhao – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it