Cina, Coronavirsu: I droni in aiuto per spruzzare disinfettanti

Tempo di lettura: 1 minuto

Il governo cinese usa le forze dei droni per spruzzare liquidi disinfettanti nei villaggi e nelle città colpite dal coronavirus. Citato dal Daily Mail , domenica (2/2/2020), questo aereo senza pilota viene utilizzato per “combattere” il virus Corona nelle province costiere di Jilin, Shandong e Zhejiang.

In un video che circola su Internet, il drone va in onda a una certa altezza mentre spruzza liquido disinfettante.

Il disinfettante dovrebbe prevenire la diffusione di questo virus killer, sebbene i ricercatori non siano stati in grado di accertare l’efficacia della capacità del fluido.

L’agente per la protezione delle piante Qin Chunhong, del villaggio di Longfu, nel Sichuan, ha effettuato la pulizia o la disinfezione del suo villaggio il 30 gennaio usando il proprio drone.

“I droni possono coprire un’area molto più ampia e ottenere ottimi risultati nella prevenzione delle malattie”, ha affermato.

Non solo dal governo, gli abitanti di Heze City, Shandong, offrono volontariamente i loro droni personali che possono essere utilizzati per sterilizzare un’area di 16.000 metri quadrati.

Per quanto riguarda l’uso dei droni, questo offerente senza pilota ha dimostrato di essere un metodo molto più veloce per gestire il Virus Corona rispetto al metodo tradizionale, sia camminando che usando un camion.

Nel frattempo, i droni di pattuglia appartenenti all’agricoltura e ai servizi di polizia vengono anche utilizzati nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, per rilasciare disinfettanti in aree non facilmente accessibili, come tetti, giardini e grattacieli.

Fonte : suara.com

