Cina, Cittadino australiano condannato a morte per presunto traffico droga

Il cittadino canadese R. L. S. ha affermato di non essere uno spacciatore, solo un turista, ma condannato il 10 giugno 2020 e si attende l’esecuzione.

Il Dipartimento degli Affari Esteri australiano ha dichiarato che la situazione è molto grave.

La sentenza di un tribunale cinese probabilmente acuirà le tensioni tra i due paesi.

La Cina è il principale partner commerciale dell’Australia, con un fatturato bilaterale che ha raggiunto $ 214 miliardi nel 2018. Le relazioni tra i due paesi sono state tese da quando l’Australia ha richiesto un’indagine indipendente sull’origine della pandemia di Covid-19.

Pechino ha risposto fortemente a questa chiamata del primo ministro australiano Scott Morrison.

La Cina ha annunciato che avrebbe smesso di importare carne australiana.

Cinque giorni dopo, la Cina ha sollevato una tassa dell’80% sull’orzo dall’Australia.

Il Ministero degli Affari Esteri cinese ha recentemente consigliato ai cittadini di non andare in Australia e gli studenti dovrebbero prendere in sera considerazione di non studiare in quel paese.

I trasgressori del narcotraffico sono spesso giustiziati in Cina, compresi cittadini stranieri.

Chiunque possieda più di 50 grammi di stupefacenti può essere messo a morte.

Per il traffico di droga, la pena di morte in Cina viene solitamente eseguita.

L’anno scorso, un boss della banda di trafficanti di fentanil è stato condannato a morte in Cina. Anche due cittadini canadesi sono stati giustiziati dalla Cina per traffico di droga.

Yinglei Zhao – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it