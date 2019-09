Cina, auto elettrica intelligente crossover BYD e2

Tempo di lettura: 1 minuto

E2 è una nuova interpretazione della filosofia “plus” elettrica di veicolo del marchio, come afferma Zhao Changjiang, direttore generale di BYD Auto Sales Co. Essa offre ai giovani utenti il ​​miglior motivo per avvicinarsi ad una vettura elettrica a costo non elevato.

Il modello e2 condivide la stessa origine con la serie Dynasty ev, condividendo la piattaforma e sviluppata da BYD.

L’e2 è dotato di una batteria di potenza sviluppata in modo indipendente da BYD, la cui densità raggiunge i 160 Wh / kg.

Il sotto scocca ha ricevuto vari test rigorosi come estrusione, sovraccarico, agopuntura e fuoco, ma ha anche una protezione di sicurezza a 7 strati della batteria.

In termini di configurazione della sicurezza del veicolo, e2 non è solo un gran numero di struttura in acciaio ad alta resistenza 3H, ma possiede sistemi e funzionalità di vario tipo come: Bosch ESP 9.3 (sistema elettronico di stabilità del corpo), modalità di guida sulla neve, EPB (sistema di freno di stazionamento elettronico), controllo della trazione, ecc.

Il consumo di energia di e2 è di soli 10,9 kW · h per 100 chilometri.

Il consumo di energia ultra-basso fa inoltre sì che i due modelli di e2 abbiano un raggio operativo totale (NEDC) rispettivamente di 405 km e 305 km che si traducono in “una settimana con una carica”, risparmiando tempo agli utenti.

E2 supporta anche la modalità di potenza domestica rapida, bastano infatti solo 30 minuti dal 30% all’80% per ottenere una carica completa; il costo per auto è di soli 5,2 centesimi.

Al fine di soddisfare le esigenze di rendimento elevato di potenza, BYD e2 dotato di motore sincrono 70 kW a magnete permanente.

Dopo la vendita, gli utenti ricevono una pila di ricarica gratuita del valore di 6.000 yuan , godere della garanzia BYD 6 anni o 150.000 chilometri di durata, servizio di garanzia della durata della batteria di alimentazione, ed altro.

