Tempo di lettura: 1 minuto

Il dolore provocato dalle sella è una delle cose più fastidiose che si possano sperimentare in bicicletta, ma spesso è anche facilmente risolvibile, prestando attenzione ai dettagli.

In questo video vi diamo 5 consigli per migliorare il comfort in bicicletta.

