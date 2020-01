Ciclismo, Un multi utensile che si nasconde nel manubrio

Tempo di lettura: 1 minuto

Il nuovo sistema EnCase di Wolf Tooth si può inserire all’interno del manubrio della bici; esso è costituito da due tappi terminali in alluminio per manubrio, ciascuno dei quali è fissato a un manicotto cilindrico di stoccaggio in gomma che si estende all’interno cavo delle barre.

All’interno di una di quelle maniche è presente uno strumento che combina un spezzacatena e un inseritore di tappi per pneumatici, insieme a uno spazio di archiviazione per un foglio incluso di strisce di tappatura.

All’interno dell’altro manicotto è presente uno strumento chiave esagonale a testa girevole, insieme a otto punte intercambiabili.

Questi forniscono agli utenti chiavi esagonali da 2, 2,5, 3, 4, 5 e 6 mm; Chiavi Torx T10, T25 e T30; cacciaviti a testa piatta e Phillips n. 2; più chiavi per raggi e nucleo valvola. Oh sì, e ha anche un magnete sull’estremità senza chiave, che consente di montarlo su un supporto di riparazione.

Gli strumenti Wolf Tooth EnCase presentano corpi in alluminio 7075-T6 e punte in acciaio al cromo-vanadio.

Le alette di gomma sulle maniche, che possono essere tagliate per adattarsi al diametro interno delle barre, mantengono gli strumenti riposti garantendo allo stesso tempo una vestibilità aderente e non sferragliante.

Entrambi i manicotti includono inoltre un’area di stoccaggio aggiuntiva, in cui è possibile alloggiare accessori opzionali tra cui un collegamento per la riparazione della catena, un nucleo valvola aggiuntivo o un adattatore per stelo valvola Presta / Schrader.

Secondo quanto riferito, il sistema è compatibile con entrambi i manubri a caduta e verticali – alluminio e carbonio – purché abbiano un diametro interno minimo di 17,5 mm. L’intero setup pesa 132 g.

Fonte : NewsAtlas . com

