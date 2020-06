Ciclismo per principianti, Cosa fare se cade la catena mentre pedaliamo

Tempo di lettura: 1 minuto

È capitato a tutti: ad un certo punto, mentre si cambia rapporto, la catena cade, e non c’è verso di farla risalire. Ci toccherà fermarci a bordo strada e sporcarci le mani mentre i nostri amici se ne vanno.

Come fare? In questo video vedremo come rimettere al proprio posto la catena nel modo più veloce e pulito possibile e inoltre vi darò qualche consiglio per evitare che capiti ancora in futuro.

