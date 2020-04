[Ciclismo Italia] Fase Due 4 Maggio 2020. Sarà possibile riprendere a pedalare?

Tempo di lettura: 2 minuti

Il Presidente del CdM, Giuseppe Conte, ha anticipato la fase che avverrà a tappe a partire dal 4 Maggio 2020. La domanda, per migliaia di ciclisti che seguono la nostra redazione ‘Ridersbike’ è stata: Potremo uscire in bici?

Dunque, leggendo l’articolo 1 del DPCM alla lettera f:

“è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”.

Nella stessa lettera c’è scritto, ‘non è consentito svolgere attività ludica o all’aperto‘.

Cosa vuol dire ‘Attività ludica’?

La Federazione Italiana Fitness dice:”L’attività ludico-motoria è quella che viene praticata a livello individuale o collettivo da soggetti non tesserati a Federazioni sportive nazionali, Discipline associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, e finalizzata al raggiungimento e al mantenimento psico-fisico, non regolamentata da organismi sportivi e comprende anche l’attività che si svolge in proprio“.

Quindi i ‘ciclisti amatori’ rientrano nell’attività ‘non agonistica’ quindi, essendo iscritti in società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (come ASI), ecc. da quanto scritto nella lettera ‘F’ del Dpcm, possono uscire.

Detto quanto sopra vi sono alcune importanti considerazioni da fare.

Prima di tutto è bene portarsi dietro la carta di identità o fotocopia di essa, la tessera USIP/ACSI o di altra federazione sportiva riconosciuta dal CONI; questo perché ancora sussiste la presenza della polizia per le strade.

Portiamoci dietro una boccetta di gel (non pesa, ma è utile), una mascherina chirurgica inserita in un sacchetto per alimenti (da utilizzare quando ci fermiamo ad una fontana d’acqua potabile, qualora vi sono altre persone in fila); un paio di guanti monouso.

Eseguiamo il sorpasso di altri ciclisti davanti a noi più lenti, in assoluta sicurezza, mantenendo la distanza di almeno 1,5 metri di lato, ovviamente in assenza di auto provenienti dal lato opposto.

Non organizzare uscite in gruppo, perché sono vietate.

Il fatto che è concesso la possibilità di uscire almeno in due, quindi distanziatevi ad oltre due metri su strada ed in MTB.

Per possiede il gps garmin usare il track group per sapere che c’è nelle vicinanze come biker, a quale distanza si trova, per evitare di incrociarsi.

In MTB, evitare l’esplorazione di sentieri sconosciuti o pericolosi.

Attenzione a ‘scollinare’ i confini di una regione soprattutto per chi è in prossimità di esso, sia in mtb sia in bici da corsa. E’ vietato farlo.

Controllate i siti web della vostra regione per verificare ordinanze specifiche, oltre a quanto stabilito dal DPCM.

Pianificate le uscite e fate in modo di non andare nei posti ove probabilmente troverete altri compagni di squadra o bikers locals.

Per adesso e tutto, ma se avete consigli, idee, opinioni, come sempre utilizzate la mail: redazione@reporterspress.it.

Godetevi questo ritorno all’aria aperta…e Buone pedalate a tutti!

Ciclismo in tutte le sue forme, dall’amatoriale all’agonistico.

Direttore, Valerio Alberti – mail, ridersbiker@gmail.com