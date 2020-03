Ciclismo, Comparazione piattaforme di allenamento indoor virtuali

Tempo di lettura: 3 minuti

Il coronavirus obbliga molti di noi a stare a casa e per i ciclisti esistono programmi di allenamento virtuale disponibili. Onde evitare di perdere tempo con i consueti balocchi e fake, abbiamo testato le varie piattaforme di allenamento indoor virtuali.

I ciclisti che si impegnano seriamente per il loro allenamento sanno di avere sempre una bici dedicata solo per l’allenamento indoor, quindi con le piattaforme virtuali avranno molte più probabilità di usarla.

La maggior parte di queste bici è anche rapida da regolare per adattarsi a diversi ciclisti, il che significa che se ci sono più ciclisti nella stessa famiglia, non dovrai cambiare bici.

Quanto sopra eviterà di trascinare la tua bici sporca attraverso la casa, potenzialmente sfregando le pareti e danneggiando i pavimenti solo per sistemare i tuoi rulli.

PIATTAFORME VIRTUALI

Zwift ha sei panelli mondi con un totale di 64 percorsi disponibili al loro interno,salvo ne creano altri. Offrono un programma beta aperto per consentire agli utenti di provare nuove funzionalità (come sterzo, mountain bike) e fornire feedback. Combina un allenamento con aspetti sociali divertenti, ha degli avatar e biciclette personalizzabili, ed è gratuito per i ragazzi al di sotto di 16 anni. Per gli altri si paga 15 dollari circa al mese.

La nostra opinione? Provatelo per 7 giorni (gratis) al sesto giorno se vi piace lo tenete, altrimenti provate altrove. A noi non è piaciuto, troppo complesso e poco pratico.

—

RGT Cycling ha debuttato con un’esclusiva app per ciclismo indoor che assomiglia molto di più a una bici all’aperto. Organizza corse di gruppo virtuali. Ricrea le corse del mondo reale, nel cyberspazio.

RGT Cycling è un nuovo simulatore di ciclismo in realtà virtuale che funziona scaricando un’app per PC, Mac, Apple TV o iPad per fungere da schermo principale, quindi una seconda app mobile per Android o iOS che ti offre il controllo della bici sul tuo giro virtuale. Associa il tuo allenatore indoor intelligente, in modo che puoi gareggiare e allenarti “insieme in una realtà virtuale che ricrea la cultura accattivante del ciclismo nel mondo reale”.

RGT Cycling ha un livello di abbonamento a due livelli: Freemium e Premium. Il livello gratuito non ti costerà nulla e puoi percorrere tutte le loro strade reali, partecipare a qualsiasi evento e comunque caricare i tuoi dati su TrainingPeaks per l’analisi.

L’abbonamento premium ti costerà $ 15/15 € / £ 13 al mese e aggiunge le funzionalità di allenamento reale completo, la guida su Magic Road, la possibilità di creare nuovi eventi su strade esistenti e invitare i tuoi amici a venire a cavalcare e altro ancora.

L’app mobile è il passaporto per il mondo ciclistico RGT. È disponibile per dispositivi Android e iOS (Apple)

Collega i tuoi dispositivi al mondo virtuale

Inizia a cavalcare

Chatta con altri ciclisti sulla piattaforma

Crea e partecipa a corse e gare di gruppo

Gestisci la tua formazione

Connettiti ad altre app come TrainingPeaks e Strava

La nostra opinione? La versione gratuita è più che sufficiente per allenarsi. La grafica 3D è ancora da migliorare. Bisogna scaricarlo sul computer e pesa parecchi mega. I ciclisti in Real Roads standard di RGT e POSSO partecipare a QUALSIASI evento gratuitamente! I dati di giro vengono salvati e sincronizzati con il training plat come TrainingPeaks, ecc

Prova gratuita abbonamento Premium per 14 giorni.

.:.

Rouvy fonde elementi di Zwift e Kinomap in un sistema che offre percorsi del mondo reale con guida basata su avatar. Utilizza anche contenuti generati dall’utente (video + file GPS) per produrre percorsi video ad alta velocità che puoi percorrere.

Vuoi guidare (o correre) gli altri in tempo reale su strade “reali”?

Rouvy ha un numero limitato di quei percorsi trasformati in “mondi” che puoi guidare come avatar con altri. Il resto dei loro 7.000 km di percorsi sono filmati in POV in prima persona con dati GPX per simulare il grado e lo sforzo.

Aggiungi 4.000 allenamenti (inclusi TrainingPeaks WODs) e la possibilità di crearne uno tuo e hai una piattaforma di gara virtuale dall’aspetto realistico con una struttura di allenamento sufficiente, per aiutarti a metterti in forma tra le corse di gruppo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Avatar virtuali su strade del mondo reale

Gara contro amici

Borsellino premio annuale da $ 10.000

Borsellino premio annuale di carriera da $ 10.000

PREZZO: prova gratuita di 14 giorni, quindi $ 10 / mese per un account familiare con profili illimitati.

La nostra Opinione? Provato…interessante…da migliorare. Meglio di Zwift e di RGT.

