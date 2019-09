Ciclismo, Charlie Quarterman sigla accordo con Trek-Segafredo

Tempo di lettura: 1 minuto

Il ciclista britannico Charlie Quarterman ha firmato un contratto professionale di due anni con il team Trek-Segafredo del WorldTour. Il 20enne correrà per la squadra americana come stagista per il resto della stagione 2019 prima di diventare un membro professionista a pieno titolo della squadra per entrambe le stagioni 2020 e 2021.

A giugno, Quarterman ha conquistato il titolo della cronometro degli U23 British National Championships, battendo Ethan Hayter di 44 secondi, migliorando il suo secondo posto nel 2018 alle spalle di Charlie Tanfield (Canyon dhb p / b Bloor Homes).

Attualmente corre per la squadra amatoriale Holdsworth-Zappi, dopo aver trascorso un periodo tra il 2017-2018 con Leopard Pro Cycling, la squadra lussemburghese che ora opera come Trek-Segafredo.

In seguito all’annuncio, Quarterman ha dichiarato: “È un grande onore per me annunciarlo e non posso proprio crederlo onesto. Non vedo l’ora di iniziare con la squadra, cogliere alcune delle più grandi opportunità della mia vita e so che è all’inizio della mia carriera, ma è un sogno diventato realtà per me e sono pronto a lavorare sodo per me e il mio compagni di squadra.”

Fonte

cyclingweekly.com

