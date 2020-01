Ci vediamo per un aperitivo? Si ma come vestirsi?

Tempo di lettura: 3 minuti

La domanda alla quale è più difficile dare risposta: come vestirsi per un aperitivo? Perché gli happy hour in fondo non sono tutti uguali: c’è quello spensierato con le amiche, quello romantico con il tuo lui, quello fashion in riva al mare e trovare il mix giusto tra eleganza, comodità e stile, senza rischiare di essere overdressed, non è così scontato.

Ecco allora una serie di suggerimenti e proposte per creare il look perfetto in base alla situazione.

Come vestirsi per un aperitivo serale con le amiche

L’aperitivo con le amiche è forse la vera “ora felice”, quella in cui puoi regalarti qualche momento di completa spensieratezza. E anche il look non può che riflettere questa “leggerezza”. Un’idea?

Polo blu intenso che gioca con i dettagli fantasia e i bottoni colorati.

Jeans scuri sdrammatizzati da un nastrino a righe rosse, blu e bianche.

Come vestirsi per un aperitivo serale

Il vero tocco in più, in questo caso, è dato dagli accessori: scegli una mini bag! Piccola ma super pratica può movimentare anche l’outfit da aperitivo più semplice grazie a forme o colori allegri e divertenti.

Aperitivo in spiaggia: come vestirsi?

Alzi la mano chi, con la bella stagione che si avvicina, non si vede già lì, in riva al mare di sera al tramonto a gustarsi un happy hour in compagnia. Al solito pensiero sembra già di sentirci più rilassate, vero?

Ma come vestirsi per un aperitivo al mare?

L’outfit da aperitivo d’estate deve essere senza dubbio comodo. Ma attenzione: comodo non significa trascurato. Il segreto è prestare massima attenzione ai dettagli: solo così avrai un look casual e stiloso, senza sforzo.

È perfetto, ad esempio, un abbigliamento informale che abbina una polo blu con stampe a fiori e un paio di jeans skinny, magari lavorati con dettagli di strass. Sneakers ai piedi e via… noccioline e patatine a volontà.

Abbigliamento per aperitivo al mare

Ah, ovviamente, con un look così puoi lasciare ampio spazio agli accessori: una bella borsa oppure bracciali e orecchini che diamo luminosità a tutto il look.

Come vestirsi per un aperitivo informale con un uomo

E se l’invito è per un apericena romantico ma informale?

In questo caso vince il classico pantalone a sigaretta blu o nero da abbinare ad una polo neutra arricchita da lavorazioni o particolari gioiello. Andranno benissimo una clutch in un colore a contrasto da abbinare a un bijou per dare un tocco chic al tuo look.

Come vestirsi per un aperitivo con un uomo

Quando invece l’idea happy hour si trasforma in apericena con dress code elegante allora la super versatile polo non può aiutarti: bisognerà optare per un look più glamour. Ecco una proposta da copiare:

Come vestirsi per un aperitivo elegante

Come vestirsi il venerdì sera: consigli utili per un perfetto abbigliamento casual -chic

Il venerdì sera è forse il giorno più temuto per il guardaroba: non c’è l’eleganza dell’abbigliamento del sabato sera a cena, né la libertà degli abiti da pomeriggio della domenica.

In generale, ovviamente, dipende molto dall’occasione in cui devi sfoggiare il tuo outfit, ma ti diamo 4 consigli che puoi considerare “sempreverdi”.

1) “Less is more”: pochi e semplici dettagli del look possono davvero fare la differenza. Non c’è bisogno di osare sempre con abiti troppo eccentrici o provocanti. Mentre sono sempre apprezzati i look che combinano tra loro capi diversi nel giusto mix ed equilibrio.

2) Mai indossare un capo che non ti valorizza solo perché è alla moda: il look perfetto è composto solo dai capi che mettono in risalto il tuo fisico e le tue forme. Di addio a tutti gli altri…

3) Mai portare tacchi “fuori misura” (o troppo alti o troppo bassi). La questione dell’altezza delle scarpe è spesso sottovalutata ma è molto (molto!) importante.

E il perché è presto detto: se indossi tacchi troppo alti (e non sei abituata a portarli) rischi di sembrare un trampoliere alle prime armi; e a quel punto puoi avere anche l’outfit “più perfetto” del mondo: nessuno lo noterà comunque.

I tacchi, però, hanno anche l’importate funzione di slanciare la silhouette e quindi riescono a rendere la figura più snella e armoniosa. Quindi, perché rinunciarci? Basta solo prendere… le giuste misure!

A questo punto, se la tua corsa a ostacoli per organizzare l’happy hour ha superato indenne lo scoglio data e location, con questo articolo hai imparato anche come non cadere all’ultima barriera: il perfetto look da aperitivo!

