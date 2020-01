Ci sono preoccupazioni per la salute con il caffè?

Tempo di lettura: 3 minuti

Nonostante la sua popolarità duratura, ci sono ragioni per considerare di limitare l’assunzione giornaliera di caffè. Il caffè innesca le risposte allo stress fisico. La caffeina contenuta nel caffè aumenta le catecolamine, un neurotrasmettitore che segnala il rilascio dell’ormone dello stress cortisolo e dell’insulina. Di conseguenza, aumenta l’infiammazione che può farti sentire meno stellare e portare all’invecchiamento della pelle.

La caffeina può causare problemi di sonno

Ogni bevitore di caffè sa che la caffeina può rendere più difficile addormentarsi la sera. La Mayo Clinic mostra che una mancanza cronica di sonno può anche peggiorare la depressione. Allo stesso modo, l’ansia e la depressione si verificano spesso insieme e la caffeina può peggiorare l’ansia.

Il caffè è associato a numerosi problemi di salute

È noto che l’esposizione cronica a basse dosi di caffeina riduce il rischio di sviluppare alcuni tumori. Tuttavia, i meccanismi precisi con cui lo fa non sono ancora completamente compresi.

Esistono diversi effetti dell’assunzione di caffeina che sono completamente supportati dai dati :

L’effetto diuretico del caffè può peggiorare l’osteoporosi

Se miscelata con paracetamolo / paracetamolo / tylenol, la caffeina è nota per causare danni

al fegato

Un altro composto nel caffè, cafestol, è noto per aumentare i livelli di colesterolo nel sangue

Come sostituire il caffè del mattino con il cacao?

Ora che conosci il cacao per una bevanda mattutina intelligente, qual è il modo migliore per acquistarlo e prepararlo?

Mentre il cacao è ricco di benefici per la salute, ci sono alcuni trucchi per massimizzare il suo impatto sulla salute. Ad esempio, la ricerca indica che l’aggiunta di latte al cacao potrebbe inibire l’assorbimento degli antiossidanti di cui abbiamo appena discusso.

Se desideri provare il cacao in sostituzione del caffè, il primo passo è procurarti la polvere o la compressa di cacao. Il cacao è disponibile in vari negozi di alimenti naturali, su Amazon e in molti altri rivenditori online.

In un articolo che ha scritto per Mother Nature Network, Jaymi Heimbuch raccomanda alcuni suggerimenti aggiuntivi per l’acquisto di polvere di cacao:

Cerca un commercio equo certificato. Ci sono molti grandi marchi tra cui scegliere e stai aiutando a garantire che i lavoratori ottengano un salario di sussistenza.

Cerca un contenuto di grassi più elevato. Non è un errore di stampa. Se opti per il cacao di alta qualità con un sacco di sapore, che è naturalmente più soddisfacente, quindi hai bisogno di meno, ha fino al 24 percento in più di grasso rispetto alle materie economiche.

Scegli il naturale. Assicurati di ottenere cacao amaro in polvere e non qualcosa con zuccheri mescolati.

Evita le confezioni etichettate come “cioccolato macinato”. In sostanza contengono barrette di cioccolato in polvere e contengono quantità significative di zuccheri aggiunti, grassi e altri ingredienti che stai cercando di evitare in primo luogo. Assicurati che l’unico ingrediente sia il cacao.

Una volta rifornito, segui questa ricetta tradizionale per bere il cacao. Avrai bisogno:

2-3 cucchiai di polvere di cacao

1 tazza d’acqua

Per fare, scalda il latte o l’acqua in una padella fino a quando non scoppi la prima bolla. Togliere dal fuoco. Usando una frusta, sbattere il cioccolato fino a completo scioglimento. Riscalda di nuovo fino a quando una schiuma inizia a salire. Togliere dal fuoco e sbattere una seconda volta e riempire a metà ogni tazza prima di sbattere il cioccolato rimanente fino a formare una schiuma. Infine, aggiungi il restante cioccolato schiumato in ogni tazza.

Il tuo cacao fatto in casa può essere aromatizzato aggiungendo uno dei seguenti ingredienti durante la fase di riscaldamento: baccelli di vaniglia o estratto, scorza di arancia o lime, miele, chilla pasilla o noce moscata.

In alternativa, puoi seguire qualsiasi ricetta di cacao caldo e sostituire la polvere di cacao con cacao standard. Mother Nature Network offre 5 ricette salutari di cacao caldo che ti consentono di scambiare cacao e gustare opzioni vegane e senza zucchero.

Se desideri fare di più con il tuo cacao, Ah Cacao offre un ottimo mix di ricette ; tuttavia, molti sono dalla parte dolce. Questo articolo offre cinque alternative al sorseggiare per aiutarti a mescolare più cacao nella tua dieta. Un’altra opzione è quella di considerare l’aggiunta di cacao alla tua ricetta preferita di frullati per un sapore più ricco.

Hai bisogno di più convincente? Pur non rispettando rigorosamente il cacao, il NY Times analizza in dettaglio perché il cioccolato è buono per noi .

Bottom Line: Bevi il cacao come alternativa al caffè salutare

Oltre a migliorare il tuo umore e aiutarti a stare all’erta senza un incidente, numerosi studi hanno dimostrato che l’integrazione del cacao nella tua dieta può aiutarti a mantenerti in salute.

Non solo è ricco di minerali come magnesio, ferro, potassio, calcio, zinco, rame e manganese, ma è stato dimostrato che il cacao:

Minore resistenza all’insulina

Aiuta a prevenire il danneggiamento delle cellule nervose

Riduci il rischio di ictus e malattie cardiovascolari mantenendo sani livelli di ossido nitrico, mentre i suoi antiossidanti possono aiutare a neutralizzare le tossine

Riduci la pressione sanguigna

Questi stessi antiossidanti possono anche aiutare a riparare i danni causati dai radicali liberi e persino ridurre il rischio di cancro

Se stai cercando di apportare un cambiamento salutare la mattina, considera invece di sostituire una (o più) tazze di caffè standard con il cacao.

