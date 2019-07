Chopard presenta, Happy Sport Oval con nuovo braccialetto

Gli Happy Diamonds di Chopard hanno planato e piroettato sul quadrante dell’Oval Happy Sport per più di venticinque anni. Questo grazioso modello è ora parte della collezione dell’azienda in una forma contemporanea modernizzata. L’orologio da donna femminile ha anche ricevuto un nuovo bracciale, basato sul design degli anni ’90.

I gioielli che attirano l’attenzione sono i suoi collegamenti ovali, delicatamente arrotondati e lucidati, che si annidano strettamente.

I collegamenti sono così strettamente interconnessi che viene creata una banda flessibile.

Il braccialetto ricorda una treccia e si adatta perfettamente al polso di chi lo indossa. Questo comfort è valido sia per le versioni in acciaio inossidabile e oro rosa. Se lo desideri, il fascino femminile di questo orologio può essere ulteriormente accentuato con diamanti: tutte le versioni di Happy Sport Oval sono disponibili con pietre preziose sulle loro cornici.

La versione in metallo prezioso non si distingue solo per l’artigianalità, ma anche per l’impegno etico di Chopard. La società a conduzione familiare ha annunciato lo scorso anno a Baselworld che d’ora in poi avrebbe funzionato solo con il cosiddetto oro “etico”, cioè con oro equo e trattato correttamente. Questo grande passo è stato preso e il nuovo ovale Happy Sport in oro rosa è realizzato con questo oro etico.

Un’altra caratteristica speciale di questo nuovo orologio da donna è racchiusa all’interno del suo astuccio. Contiene un movimento meccanico a carica automatica dagli studi di Chopard.

Il calibro in-house combina l’estetica femminile del design di Chopard con l’arte tradizionale dell’orologeria.

