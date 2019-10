China Merchants Bank, Tesla Inc. riceve prestito di 5 miliardi di yuan

Tempo di lettura: 1 minuto

Il produttore americano di auto elettriche Tesla Inc. ha ricevuto un prestito del valore di 5 miliardi di yuan (Rp9,9 trilioni) dalla China Merchants Bank. Il prestito chirografario di un anno sarà utilizzato da Tesla per fornire la sua auto fatta in casa nel mercato cinese.

A febbraio, Tesla ha venduto per la prima volta auto americane di modello 3 ai suoi clienti in Cina. Le vendite del modello 3 hanno raggiunto 79.600 unità in tutto il mondo fino al terzo trimestre di quest’anno, mentre i modelli S e X hanno venduto complessivamente 17.400 unità.

Ma i dati sulle vendite di auto di lusso non corrispondono all’obiettivo dell’azienda di proprietà di Elon Musk, che è di 100.000 unità nel terzo trimestre.

Il portale di notizie Caixin riportato lunedì (7/10), attualmente Tesla sta costruendo la sua più grande fabbrica a Shanghai. L’impianto, chiamato Tesla Gigfactory, inizierà le attività entro la fine dell’anno.

La fabbrica di Shanghai aumenterà la produzione di 500.000 unità di auto elettriche di lusso entro giugno 2020.

