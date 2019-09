Chi ci ama davvero ci offrirà calma e certezza e non ci ingannerà mai

Tempo di lettura: 2 minuti

Meritiamo tutti un amore intero, non una relazione a metà e con clausole come “oggi ti amo, domani vedremo e dopodomani devi fare questo se vuoi che ti mostri affetto”. Nessuno merita un amore basato sulle incertezze, sulle minacce o sul timore che, alla minima occasione, l’altra persona ci abbandoni.

Nessuna relazione solida e matura si fonda su basi instabili.

L’amore maturo si erge sulla calma, lì dove non c’è nulla da temere, dove non esiste la paura o il dubbio verso il futuro che porta a chiederci se anche domani saremo amati dal nostro partner.

Quando manteniamo una relazione di coppia, assumiamo un impegno fermo in cui investiamo ogni giorno su ciò in cui crediamo.

In ogni relazione affettiva, abbiamo bisogno di sentirci supportati.

Dobbiamo tenere in considerazione che voler bene a qualcuno significa sapere rispettare e appoggiare i suoi progetti personali. Si tratta di un modo di arricchire la relazione e mettere le ali alla crescita personale della coppia.

Una cosa che dobbiamo ricordare è che ciò che si ama si custodisce come un oggetto prezioso, come un tesoro delicato a cui bisogna fare attenzione. Non lo si disprezza con frasi accusatorie, illazioni . denigrazioni di ogni tipo.

Chi ci ama davvero lo farà per come siamo, non ci obbligherà a cambiare.

Chi ci ama davvero ci adorerà in ogni nostra sfaccettatura, in ogni particolarità, difetto, forma o virtù.

Non dobbiamo dimenticare mai questo semplice principio, perché esattamente come nessuno ha diritto di esigerci cose che vanno contro la nostra identità o i nostri valori, nemmeno voi dovrete chiedere all’altro di essere ciò che non è.

Amiamo ed esigiamo che ci amino in modo autentico, per come siamo, per ciò che ci definisce e per ciò che abbiamo. Non dobbiamo apparire in modo diverso solo per far piacere a qualcuno.

Chi promette e poi non mantiene non è degno di alcuna vostra ulteriore disponibilità e aiuto. D’altronde ingannare chi desidera creare una famiglia è la peggiore forma di meschinità.

