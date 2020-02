Che cos’è un evento Black Swan nel Coronavirus?

Tempo di lettura: 2 minuti

Il termine Black Swan è stato coniato da Nassim Nicholas Taleb , professore di finanza, scrittore ed ex commerciante di Wall Street Quant per 21 anni, dove ha sviluppato modelli di computer per le principali istituzioni finanziarie.

La parola Black Swan è stata resa popolare dopo il crollo che è seguito alla crisi finanziaria del 2008. Impostando il 2008 come esempio di base, Taleb ha sostenuto che gli eventi di Black Swan sono quasi impossibili da prevedere ma hanno conseguenze di vasta portata, quindi le persone dovrebbero sempre presumere che un evento Black Swan si sarebbe svolto e pianificato di conseguenza.

Jim Rickards confronta questo virus con un potenziale “contagio” economico che può derivare dal fatto che la preoccupazione per il virus si trasforma in panico, causa angoscia e panico nei mercati: è dimostrato in Cina e nel resto del mondo.

Jim Rickards ritiene che una delle ragioni per cui le cose potrebbero ancora peggiorare è che il virus ha ancora un bel po ‘di tempo per influire sull’economia.

Per illustrare il potenziale impatto immediato che un “cigno nero”, come il coronavirus, potrebbe avere su qualsiasi economia, Kelly evidenzia almeno cinque impatti che stanno già iniziando a verificarsi nell’economia cinese:

Il virus è iniziato intorno al capodanno lunare cinese, noto come il periodo di viaggio più grande del paese.

I mercati azionari e obbligazionari globali sono stati colpiti da crescenti preoccupazioni. Gli investitori hanno paura di come andrà a finire.

Ai dipendenti di ritorno dalle aree colpite viene detto di non presentarsi al lavoro.

Il commercio internazionale rallenterà.

La Cina e i paesi vicini stanno chiudendo ristoranti, hotel, resort e altre attività che potrebbero diffondere il virus.

Kelly aggiunge: “È ragionevole credere che per il breve periodo di tempo, le azioni diminuiranno di valore, le assunzioni rallenteranno temporaneamente, le nuove iniziative aziendali saranno sospese e il clima economico generale sarà spaventoso”.

Tieni presente che tutto questo caos economico sta avvenendo entro due settimane dall’annuncio dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che il virus si stava diffondendo in Cina a un ritmo più rapido.

Immagina se Rickards ha ragione e il catalizzatore economico impiega un anno intero per svilupparsi ulteriormente, e cosa potrebbe accadere se questo virus si diffondesse in modo più evidente negli Stati Uniti?

