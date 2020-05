Che cos’è l’orientalismo?

Tempo di lettura: 5 minuti

Quando una società occidentale organizza una campagna pubblicitaria con una donna vestita come una geisha, la maggior parte delle persone non batte un occhio. Quando qualcuno menziona il nome di un film giapponese, la prima cosa a cui molti pensano è un film su ninja e shogun, delicate cortigiane e spargimenti di sangue.

Un palazzo mediorientale evoca idee di morbidi cuscini, harem di donne nude allettanti e imperatori ingioiellati che vengono lodati da masse senza volto. Un’esercito asiatico è spesso paragonato a un’orda senza volto, come i mongoli, che vince solo grazie alla forza del loro numero.

Sebbene non tutte le persone consentano a tali stereotipi o percezioni di entrare nella loro mente, queste sono immagini e definizioni pervasive nel mondo occidentale e sono sia risultati diretti che indiretti dell’orientalismo .

Origini dell’orientalismo

Il termine orientalismo fu coniato solo nel 1978, quando Edward Said pubblicò sull’argomento il suo rivoluzionario libro con lo stesso nome. Come arabo-palestinese che vive nelle nazioni occidentali, Edward Said era profondamente consapevole della percezione culturale dell’Oriente e ha studiato come si manifestava nella politica e nella società.

Il suo libro altamente controverso (all’epoca) fornì al mondo una spiegazione formale di qualcosa che accadeva da almeno duemila anni. Le epiche guerre tra greci e persiani è forse l’origine di tali ostilità psicologiche e fisiche – un grande scontro tra i mondi occidentale e orientale – ma il conflitto si è evoluto e si è sviluppato più complesso nel corso dei secoli.

Questa prima esposizione dell’uomo occidentale “civilizzato, eroico, virile e onorevole” ai combattenti orientali “barbari, selvaggi, esotici e impotenti” ha posto le basi per un pregiudizio contro le persone, le idee e le influenze di “Oriente”. I primi testi e descrizioni storici occidentali del Medio Oriente e dell’Asia sono pieni di rivendicazioni esagerate e racconti impossibili, intrecciati con mito, tradizione, magia e leggenda. Tra il XIII e il XIV secolo, una volta stabilita la Via della Seta, sono tornate storie più grandiose, spesso arricchite da abbellimenti drammatici per accentuare la strana ed esotica natura di questo “Altro” luogo.

Nel corso di generazioni e secoli, dato che il viaggio tra queste due enormi regioni del mondo è stato in gran parte limitato, alcune di queste credenze si sono radicate nella percezione occidentale della cultura orientale. Quando iniziò l’era del colonialismo, gli imperi occidentali si sentirono potenziati dalla loro assunta superiorità, rivendicandolo come un sacro dovere di portare la civiltà a tali selvaggi, per “salvarli” da loro stessi. L’imperialismo in corso in Occidente in Oriente continua fino ad oggi, con infinite guerre petrolifere e interventi mediorientali, nonché la costante esportazione di marchi occidentali e ideali di cultura pop.

Orientalismo e razzismo anti-asiatico

Il termine orientalismo deriva dall’Oriente , che è un termine creato per descrivere l’Oriente, al contrario dell’Occidente , che rappresenta l’Occidente. L’Occidente era visto come la parte normale del mondo e il centro di importanza, che vantava la civiltà e il sostegno di un unico dio. L’Oriente, invece, era diverso, “Altro”, deviante dalle norme della società civile, dove venivano regolarmente venerati più dei.

Nel caratterizzare gli uomini, quelli dell’Occidente erano individui forti, eroici e onorevoli, virili e sessuali, ma anche devoti, morali e veri. Le donne occidentali erano caste e fedeli ai loro mariti, timorate di Dio e laboriose. In Oriente, si credeva che gli uomini fossero immorali e deboli, senza volto e fisicamente inferiori, bestiali nel loro aspetto o comportamento, rendendo facile il loro confronto con animali o non umani. Nel quadro dell’orientalismo, le donne orientali erano eccessivamente sessualizzate, deviate e sleali, desiderose della virilità degli uomini occidentali.

Nel corso degli anni, l’Orientalismo ha erroneamente definito l’Oriente come tutto ciò che l’Occidente non è, o almeno, tutto ciò che l’Occidente cerca di non essere (o essere percepito come). Questa posizione di alterità ha reso facile disumanizzare le popolazioni mediorientali e asiatiche in passato, come la segnalazione statistica di vittime in Vietnam e Cambogia, Russia, Serbia e gli ultimi due decenni di conflitto in Iraq, Afghanistan, Yemen, Libia e la Siria. Questo falso divario fisiologico ha permesso l’internamento dei cittadini giapponesi in America, la violenza brutale contro uomini e donne asiatico-americani fino ad oggi e forse persino la devastazione nucleare di Hiroshima e Nagasaki, l’unica applicazione militare di armi nucleari nella storia.

Il fatto che l’orientalismo sia astratto e nebuloso – una filosofia, uno stato d’animo, un istinto occidentale, una giustificazione spregevole – alcune persone si chiedono se sia, in effetti, razzista. Sebbene questa mentalità secolare dell’Occidente nei confronti dell’Oriente non sia intrinsecamente razzista, è intenzionalmente ignorante e spesso può portare ad azioni più tangibilmente razziste e comportamenti devianti verso le persone viste come parte di questo “Altro”.

Gli esseri umani possono sembrare avanzati e sofisticati nelle nostre tecnologie e strutture di credenze, ma il tribalismo ha e sarà sempre un fattore nel modo in cui interagiamo con gli altri membri della specie. Oriental vs Occidental è un binario obsoleto e pericoloso di definizioni tribali, uno che sembra sempre più irrilevante in un mondo globalizzato di nazioni a popolazione mista, ma rimane ancora molto vivo.

Orientalismo nella cultura pop

Il fascino occidentale e la feticizzazione di elementi della cultura asiatica sono ancora una forma di orientalismo, anche se sembra complicato indicare un cantante pop ballare sul palco in un kimono e chiamarlo “razzista”. L’appropriazione della cultura orientale in termini di decorazioni, abiti o cerimonie viene di solito effettuata sulla base di stereotipi tradizionali, piuttosto che un onesto riflesso del significato che un tale manufatto culturale ha in Oriente.

L’uso di parrucche e trucco di geisha, costumi ninja, decorazioni ispirate al drago, alberi bonsai, scimitarre, incantevoli serpenti, hijab, gioielli scintillanti, mobili in peluche, tecniche teatrali giapponesi, origami e cerimonie del tè possono essere tutti esempi di immagini orientaliste.

A meno che questi elementi non siano adeguatamente studiati e collocati in un contesto appropriato, il loro uso non è una forma di “onorare”, ma solo un’altra manifestazione di orientalismo: la cultura orientale viene travisata in base alla percezione occidentale.

Negli ultimi due decenni abbiamo anche assistito a riacutizzazioni del grande pensiero orientalista, in particolare il respingimento contro il Medio Oriente e un aumento del sentimento anti-islamico a seguito degli attacchi dell’11 settembre e della crescita del terrorismo in tutto il mondo. La primavera araba ha giocato nel mito dell’orientalismo secondo cui l’Oriente desiderava essere civilizzato come i paesi occidentali. D’altra parte, il successivo inverno arabo e l’ascesa dello Stato islamico hanno rafforzato un altro pensiero occidentale comune: che questi paesi arretrati non possono prendersi cura di se stessi e richiedono una forte mano imperialista per prendere il controllo. Chiaramente, l’orientalismo è profondamente radicato nella nostra coscienza collettiva e difficile da rimuovere.

Il recente bianco lavaggio dei personaggi asiatici nel cinema americano ha riportato alla ribalta la discussione sull’orientalismo e il razzismo anti-asiatico. Proprio come una volta le nazioni imperialiste saccheggiarono le terre fisiche dell’Est, produttori e creatori occidentali stanno saccheggiando le reliquie culturali di queste nazioni. Che si tratti della bianchissima Tilda Swinton che interpreta un antico prete himalayano chiamato Ancient One in Dr. Strange della Marvel , Jake Gyllenhaal con protagonista Il principe di Persia o Una Thurman che è meglio nelle arti marziali di chiunque altro in Kill Bill , Hollywood continua a essere un grande colpevole che perpetua l’Orientalismo.

Il problema con il pensiero orientalista è quanto possa essere pervasivo. Da bambini, sentiamo parlare di Marco Polo scoprire le “meraviglie” dell’est, e queste aree sono intrise di un misticismo e un’alterità quasi immediati. No, i genitori non stanno cercando di infondere razzismo latente nei loro figli, ma gli elementi fondamentali della cultura orientale che scegliamo come “rappresentativi” dovrebbero essere affrontati con più tatto e abbellimenti meno esotici.

Un’ultima parola

Gli esseri umani identificano il concetto di “Altro” poco dopo aver sviluppato il senso di “sé”, ma nell’orientalismo, “Altro” è più della metà della popolazione del pianeta. Fondato nell’idea che l’Oriente è inferiore o opposto all’Occidente in tutte le cose, l’Orientalismo è una mentalità insidiosa e ancora rilevante. Comprendere questo concetto ed essere consapevoli dei molti modi in cui può nascere, può aiutarti a muoverti nel mondo come libero cittadino del mondo, non vincolato da pregiudizi tribali o paura dell’ignoto.

