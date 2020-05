Che cos’è la psicologia dello sport?

Tempo di lettura: 1 minuto

L’allenamento mentale è spesso trascurato rispetto all’esercizio fisico o affrontato solo in risposta a un problema. Ma proprio come le abilità tecniche richiedono tempo per coltivare, così anche le abitudini e le credenze mentali.

Gli atleti e gli allenatori possono lavorare insieme su queste sfide o gli atleti possono vedere uno psicologo sportivo che si concentra sull’allenamento mentale.

Su cosa lavorano gli psicologi dello sport con gli atleti?

La psicologia dello sport aiuta gli atleti a identificare e mitigare gli ostacoli, come il perfezionismo o la paura del fallimento, e a coltivare i tratti chiave, come la fiducia o la concentrazione .

Queste sono solo alcune delle abilità e degli strumenti che potrebbero essere al centro dell’allenamento mentale.

Come posso diventare uno psicologo dello sport?

La maggior parte degli psicologi dello sport iniziano con una laurea in psicologia o psicologia dello sport. Continuano per ottenere un master o un dottorato in psicologia dello sport e richiedere la licenza.

Gli psicologi dello sport possono lavorare in università, ospedali, centri di riabilitazione, squadre sportive, militari e studi privati.

Fonte : Psycology News Today

