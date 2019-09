Chandrayaan-2 missione indiana sulla luna

Tempo di lettura: 1 minuto

Chandrayaan-2 è una missione indiana per inviare un orbita, un lander e un rover sulla Luna. I 3 veicoli lanciati come 1 veicolo spaziale combinato in orbita lunare, dove il lander, portando il rover, atterrerà nell’emisfero meridionale della Luna. L’orbita continuerà quindi a studiare la Luna dall’alto. Una missione di successo renderebbe l’India solo il quarto paese a terra dolce sulla superficie lunare.

La missione si basa sull’orbita Chandrayaan-1 dell’ISRO , che è stata lanciata nell’ottobre 2008 e ha funzionato per 10 mesi.

Chandrayaan-2 offre strumenti migliorati e nuove tecnologie destinate alle future missioni planetarie.

L’orbita dovrebbe funzionare per un anno (precedentemente riportato come 2 anni ), mentre il lander e il rover dovrebbero sopravvivere in un periodo lunare diurno – 14 giorni terrestri – la loro missione termina quando cala la notte.

Oltre al raggiungimento tecnico di piazzare un lander sulla Luna e di schierare un rover, ISRO spera di sfruttare i dati raccolti durante la missione Chandrayaan-1 usando strumenti migliorati.

Gli obiettivi scientifici includono la mappatura della topografia della Luna, lo studio della mineralogia superficiale e delle abbondanze elementali, lo studio dell’esosfera lunare e la ricerca di firme di idrossile e ghiaccio d’acqua.

Il veicolo spaziale è costituito da un orbita, un lander e un rover che insieme pesano 3.877 chilogrammi.

Oltre a raccogliere dati scientifici con i suoi strumenti di bordo, l’orbiter funge da relè tra il lander Vikram e l’IDSN, o Indian Deep Space Network. (Il lander può anche comunicare direttamente con l’IDSN). I suoi pannelli solari generano 1 chilowatt di potenza.

