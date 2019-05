Cerimonia per il nuovo vessel TSHD LOW di 2.300 m³

La cerimonia di denominazione per la nave LESSE, una draga aspirante trainata (TSHD) da 2.300 m³, realizzata su misura, è avvenuta ieri (23 maggio) presso il cantiere partner di Royal IHC MTG Dolphin BV a Varna, in Bulgaria.

La nave è l’ultima aggiunta alla flotta di Baggerbedrijf de Boer – Dutch Dredging e si basa sul successo dei TSHD costruiti da IHC ALBATROS e MAHURY (consegnati rispettivamente nel 2013 e 2015).

La cerimonia è stata eseguita dalla signora Henny Korteweg, moglie del commissario olandese di Dredging, Leendert Korteweg.

Il mercato di dragaggio Director di IHC André Kik ha commentato: ” Siamo orgogliosi di aver sviluppato e costruito una nave così innovativa in stretta collaborazione con Dutch Dredging, incorporando le ultime soluzioni come Plumigator®. La costruzione di LESSE dimostra la nostra capacità di fornire navi competitive e all’avanguardia in questo mercato “.

La draga è progettata per mantenere il mare e le vie navigabili interne, nonché per bonificare il terreno. È equipaggiato con l’ultimo sistema elettronico per migliorare il posizionamento, il suono e l’esecuzione dei lavori di dragaggio.

Con una profondità di dragaggio di 30 m sotto la linea di galleggiamento e una capacità di tramoggia di 2.300 m³, il LESSE è estremamente efficiente e può essere utilizzato in tutto il mondo.

