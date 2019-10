Centinaia di persone arrestate sul sito Web di pornografia infantile su rete oscura

Tempo di lettura: 2 minuti

I funzionari delle forze dell’ordine hanno arrestato centinaia di persone in tutto il mondo dopo aver messo fuori uso un sito di pornografia infantile con sede in Corea del Sud che vendeva video raccapriccianti di denaro digitale.

Funzionari degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Corea del Sud descrissero la rete come una delle più grandi operazioni di pornografia infantile che avevano incontrato.

Chiamato Welcome To Video, il sito web ha fatto affidamento sulla criptovaluta Bitcoin per vendere l’accesso a 250.000 video che descrivono abusi sessuali su minori, hanno detto le autorità, incluso il filmato di bambini estremamente piccoli violentati. La sua pagina di caricamento specificava “Non caricare porno per adulti”.

I funzionari hanno salvato almeno 23 vittime minorenni negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Spagna che erano state attivamente violentate dagli utenti del sito, ha riferito il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti. Molti bambini nei video non sono ancora stati identificati.

La vasta biblioteca del sito – quasi la metà costituita da immagini mai viste prima dalle forze dell’ordine – è un esempio di ciò che le autorità dicono sia un’esplosione di contenuti di abusi sessuali online. La National Crime Agency britannica ha affermato che i funzionari vedono “aumenti di gravità, portata e complessità”.

Welcome To Video è uno dei primi siti Web a monetizzare la pornografia infantile utilizzando Bitcoin, che consente agli utenti di nascondere la propria identità durante le transazioni finanziarie.

Gli utenti sono stati in grado di riscattare la valuta digitale in cambio di “punti” che potevano spendere scaricando video o acquistando account “VIP”. I punti potrebbero anche essere guadagnati caricando nuova pornografia infantile.

Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che il sito ha raccolto almeno 370.000 USD (Dh1.36 milioni) di Bitcoin prima che fosse smontato nel marzo 2018 e che la valuta fosse riciclata attraverso tre scambi di valute digitali senza nome.

