Celebrazione eleganza DolceVita di Longish Aishwarya

Aishwarya Rai Bachchan è Ambasciatrice dell’Eleganza di Longines dal 1999 ed era solo una questione di tempo prima che l’abbraccio dell’etica di St Imier fosse completamente integrato, con il patrimonio culturale dell’attrice indiana nella collezione.

L’ultima edizione limitata Longines DolceVita Elegance, ispirata ad Aishwarya, sposa l’eleganza della forma rettangolare art deco degli anni ’20, la raffinatezza dello stile italiano e l’irrefrenabile gioia di vivere con l’arte, ornata di motivi mandala indiani finemente incisi in madreperla bianca e accessoriati con indici di diamanti .

Lo splendore della celebrazione dell’eleganza DolceVita di Longish di Aishwarya

Nelle religioni indiane di Hinduismo, Buddismo, Giainismo, un mandala porta connotazioni spirituali come rappresentazioni di divinità e usate da adepti monastici e uomini santi per focalizzare l’attenzione o come aiuto spirituale per la meditazione.

Nei tempi contemporanei, l’appropriazione di questi affascinanti diagrammi geometrici e la mancanza di comprensione culturale o religiosa ha visto una comprensione più globale di questa forma d’arte orientale come rappresentante del cosmo metafisico.

Sul Longines DolceVita Elegation Celebration di Aishwarya, l’orologio in edizione limitata è un simbolo di modernità classica impreziosito da 68 diamanti incastonati nella cornice della sua cassa in oro rosa.

È forse un’occasione mancata da St Imier che questa edizione limitata sia tecnicamente parlando (attraverso dimensioni della cassa 23 mm x 37 mm) per le donne, ma considera che un classico JLC Reverso o Cartier Basculante era solo leggermente più grande a 24 mm x 38 mm, sostenendo che se un gentiluomo tanto desiderato (e in effetti, lo confermeranno i collezionisti del Watch Club Asia), la DolceVita Elegance Celebration di Aishwarya inventata con Longines potrebbe potenzialmente essere anche un raffinato orologio da uomo, tanto per quello che si presume essere il dispiacere delle femministe e tuttavia un altro esempio di “uomini che prendono ciò che dovrebbe legittimamente appartenere alle donne”, ma World of Watches ha una visione più illuminata: l’acquisizione dell’edizione limitata Aineswarya’s Longines DolceVita Elegance Celebration può essere una passione reciproca condivisa da due e dal mandala,un simbolo di unità spirituale con la fonte deifica.

La celebrazione DolceVita Elegance di Longines è numerata e limitata a cinque pezzi, l’edizione n. 1 è conservata al Museo del marchio a St-Imier mentre l’edizione n. 5 è indossata dalla stessa signora Aishwarya Rai Bachchan.

Edizione limitata Longines DolceVita Elegance Celebration Prezzo e caratteristiche

Movimento L176.2

Cassa al quarzo ETA 23mm in oro rosa con resistenza all’acqua di 30 metri

Cinturino abbinato in pelle turchese

Prezzo su richiesta

Fonte : Longines Press / luxuo.com

Bruce Wilke & Staff -> Press Office, web marketing, communication, SEO, Telematic Dispatch, Video Reportage, other.