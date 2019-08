Carta africana dei diritti e del benessere del bambino

I bambini in Africa sono colpiti da diversi tipi di abusi , tra cui lo sfruttamento economico e sessuale, la discriminazione di genere nell’istruzione e l’accesso alla salute e il loro coinvolgimento nei conflitti armati. Altri fattori che influenzano i bambini africani includono la migrazione, il matrimonio precoce, le differenze tra aree urbane e rurali, famiglie a capo di bambini, bambini di strada e povertà.

Inoltre, i bambini lavoratori nell’Africa sub-sahariana rappresentano circa 80 milioni di bambini o 4 su 10 bambini di età inferiore ai 14 anni, che è il tasso di lavoro minorile più alto del mondo.

L’ACRWC definisce un “bambino” come un essere umano di età inferiore ai 18 anni.

Riconosce il posto unico e privilegiato del bambino nella società africana e che i bambini africani hanno bisogno di protezione e cure speciali.

Riconosce inoltre che i bambini hanno diritto al godimento della libertà di espressione, associazione, riunione pacifica, pensiero, religione e coscienza.

Ha lo scopo di proteggere la vita privata del bambino e salvaguardarlo da ogni forma di sfruttamento economico e dal lavoro pericoloso, interferisce con l’educazione del bambino o compromette la sua salute o fisica, sociale, mentale, spirituale e morale sviluppo.

Richiede protezione contro abusi e maltrattamenti, pratiche sociali e culturali negative, ogni forma di sfruttamento o abuso sessuale, e il consumo illegale di droghe.

Ha lo scopo di prevenire la vendita e il traffico di bambini , i rapimenti e l’accattonaggio dei bambini.

La Carta africana sui diritti e il benessere del bambino (chiamata anche ACRWC o Carta dei bambini ) è stata adottata dall’Organizzazione per l’unità africana (OUA) nel 1990 (nel 2001, l’ OUA è diventata legalmente l’ Unione africana ) ed è entrata in vigore nel 1999. Come la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (CRC), la Carta dei bambini è uno strumento globale che stabilisce i diritti e definisce i principi e le norme universali per lo status dei bambini.

L’ACRWC e la CRC sono gli unici trattati internazionali e regionali sui diritti umani che coprono l’intero spettro di civili, politici, diritti economici, sociali e culturali .

Chiede la creazione di un comitato di esperti africani sui diritti e il benessere del bambino (comitato di esperti).

La sua missione è promuovere e proteggere i diritti stabiliti dall’ACRWC, esercitarsi nell’applicazione di tali diritti e interpretare la disposizione dell’ACRWC come richiesto dagli Stati parti, dalle istituzioni dell’Unione Africana (AU) o da tutte le altre istituzioni riconosciute da AU o da uno stato membro.

La Carta dei bambini è nata perché gli stati membri dell’UA credevano che alla CRC mancassero importanti realtà socio-culturali ed economiche particolari in Africa. Sottolinea la necessità di includere i valori e le esperienze culturali africane quando si tratta dei diritti del bambino in:

• Sfidare le tradizionali visioni africane che spesso sono in conflitto con i diritti dei bambini come il matrimonio, i diritti dei genitori e gli obblighi nei confronti dei propri figli, e i bambini nati fuori dal matrimonio;

• Dire espressamente che la Carta dei bambini è superiore a qualsiasi pratica, tradizione, cultura o pratica religiosa che non si adatta ai diritti, doveri e doveri della Carta;

• La Carta dei bambini ha una definizione più chiara del bambino come persona di età inferiore ai 18 anni;

• Divieto assoluto di reclutare bambini (ovvero minori di 18 anni) nei conflitti armati e occuparsi della coscrizione dei bambini nelle forze armate;

• Proibire matrimoni o fidanzamenti che coinvolgono bambini;

• Proibire l’uso dei bambini come mendicanti;

• Concedere alle ragazze il diritto di tornare a scuola dopo la gravidanza;

• Promuovere azioni affermative per l’educazione delle ragazze ;

• Affrontare specifici problemi africani che colpiscono i bambini. Ad esempio, ha richiesto il confronto e l’abolizione dell’apartheid e sistemi simili; e sebbene l’apartheid sia ormai terminata, questa disposizione è ancora applicabile ai bambini che vivono in regime di discriminazione etnica, religiosa o di altra natura;

• Protezione dei bambini sfollati e rifugiati;

• Proteggere le donne incinte in attesa e le madri di neonati e bambini piccoli;

• Fornire un modo per i bambini stessi di presentare una petizione al Comitato di esperti della Carta dei bambini in merito a violazioni dei loro diritti;

• Incluso riferimento speciale alla cura del bambino da parte di famiglie allargate;

• Incoraggiare lo stato a fornire sostegno ai genitori “in caso di necessità”;

• Protezione dei bambini handicappati.

I principi fondamentali che guidano l’attuazione di questi diritti includono:

• non discriminazione;

• l’ interesse superiore del minore ;

• La vita, la sopravvivenza e lo sviluppo del bambino;

• partecipazione dei minori;

• Provvedere alle responsabilità che ogni bambino ha nei confronti della propria e della società, dello stato e della comunità internazionale.

A partire dal 2016, l’ACRWC è stato ratificato da 47 dei 54 stati dell’Unione Africana e firmato ma non ratificato dai restanti sette stati. Repubblica Centrafricana ( Repubblica Centrafricana ), Repubblica Democratica del Congo (RDC), Repubblica Democratica Araba Sahrawi , São Tomé e Principe , Somalia , Sudan del Sud e Tunisia hanno firmato ma non ratificato la Carta. Anche il Marocco , uno stato non appartenente all’AU, non ha ratificato.

