Cannondale Topstone Carbon 2019, dal Bicisport Firenze in pronta consegna

La nuova Cannondale Topstone Carbon 2019 è una via di mezzo fra l’attuale versione in lega leggera e la Synapse; il telaio è un fibra di carbonio BallisTec, per tutti i modelli. Osservando il carro si vede una soluzione ‘soft-tail’ con l’obiettivo di sfruttare la flessione controllata dei foderi del carro, al fine, dicono in Cannondale, nel avere una discreta capacità di assorbimento delle sollecitazioni.

Ma di quanto è questa capacità di ammortizzazione/assorbimento?

30 mm di escursione (KingPin / pivot), generati dalla flessione del tubo superiore, del tubo piantone e degli elementi del carro.

A quella flessione si aggiunge poi, per chi acquisterà modelli costosi, come la versione di punta e la Ultegra RX, il reggisella Save in fibra di carbonio.

Questa specie di pivot è dotato di cuscinetti e di perno passante, per dare anche una rigidità torsionale.

La soluzione tecnica proviene dalla MTB, ve la ricordate la vecchia Scalpel? In pratica è simile perché collocato sul tubo piantone, tarato a secondo della taglia del telaio.

I valori di stack e reach, dicono in Cannondale, sono i medesimi della Synapse e la posizione in sella, quindi, è un pò alta per aumentare la confidenza di guida offroad, ma non eccessivamente per l’utilizzo poi in strada.

Le specifiche tecniche della Cannondale Topstone Carbon comprendono:

i freni a disco con attacco Flat Mount, il passaggio interno dei cavi, il collarino reggisella integrato, tre portaborraccia, reggisella da 27,2 mm di diametro con predisposizione per reggisella telescopico, attacchi per portapacchi anteriore, attacchi per parafanghi, attacco sul tubo superiore per borse compatibili e asse passante compatibile SpeedRelease con battute 12×142 e 12×100 mm.

E’ possibile montare gomme da 28” con sezione fino a 40 mm e gomme da 27,5” con sezione fino a 48 mm.

I modelli che compongono la gamma sono diversi, segno evidente che la Cannondale ritiene questa bici molto versatile per diversi tipi di ciclisti.

Per avere un’idea della bici, sul sito web della Cannondale trovate anche le schede tecniche ed i costi.

Ciclismo in tutte le sue forme, dall’amatoriale all’agonistico.

Dal 2003 on line con la rivista ridersbike.net in partnership di Bicisport Firenze ed Emmegi Press.

Attualmente le notizie, i test e le novità vengono pubblicate sul reporterspress.it .

Per contattarci, redazione@reporterspress.it (nell’oggetto inserite: RidersBikeMagazine)