Camminare per perdere grasso dalla pancia, abbinato ad una alimentazione corretta

Camminare è un modo semplice ed efficace per iniziare a perdere peso, ma se vuoi vedere i risultati, devi fare i tuoi passi in ogni singolo giorno e abbinarli a una dieta pulita e sana . Questo è vero anche per perdere peso indesiderato nella parte centrale , poiché quei pollici si staccheranno naturalmente quando inizierai a perdere grasso dappertutto.

“Una corretta alimentazione ti aiuterà a ridurre il grasso della pancia, mentre l’esercizio fisico può aiutarti a tenerlo fuori” , ha detto a POPSUGAR Steven Daniels, personal trainer certificato NASM e direttore del fitness e della ricreazione presso il Beacon College di Leesburg, FL.

Steven consiglia di camminare un’ora ogni giorno o suddividere quel tempo in due sessioni di 30 minuti, se ciò si adatta meglio al tuo programma.

La velocità con cui vedrai i risultati dipende da una serie di fattori, tra cui il peso e l’intensità dell’allenamento. Ad esempio, ecco quante calorie brucerebbe una donna di 145 libbre, in base al suo livello di forma fisica:

Principiante: camminare per 3-4 chilometri all’ora (un ritmo lento e colloquiale) per 60 minuti al giorno brucerebbe circa 200 calorie.

Intermedio: camminare a 5,5 chilometri all’ora (un ritmo sostenuto) per 60 minuti al giorno brucerebbe circa 250 a 300 calorie.

Avanzato: camminare per sette chilometri all’ora (una camminata veloce) per 60 minuti al giorno brucerebbe circa 350 calorie.

Steven ha spiegato che, poiché una libbra di grasso è pari a 3.500 calorie , ci vorrebbero circa due settimane per qualcuno in quella categoria avanzata per bruciare abbastanza calorie per iniziare a perdere peso. (Per gli altri, sarebbe un po ‘più lungo.)

Naturalmente, qualsiasi altra cosa che puoi fare per aiutarti a creare un deficit calorico – come guardare le tue porzioni – accelererà quella sequenza temporale.

Per massimizzare il tuo allenamento a piedi , Steven consiglia di aggiungere l’allenamento della forza alla tua routine .

“Ciò aumenterà la perdita complessiva di grasso, che a sua volta può avere un effetto sul grasso della pancia”, ha detto. Puoi anche concentrarti sugli esercizi addominali per aiutare a tonificare e rafforzare il tuo core mentre perdi grasso.

Fonte : Pop Sugar CO-UK

