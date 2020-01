Camicia su misura: quale scegliere ?

Tempo di lettura: 2 minuti

L’eleganza per un uomo è una cosa molto importante che non va assolutamente trascurata, e se per molti può rappresentare solo un semplice dettaglio, per tanti invece rappresenta una componente dell’abbigliamento di grandissima importanza: la vestibilità della camicia su misura.

La camicia è un capo molto impegnativo da indossare, per questo motivo non si possono fare errori di vestibilità, perchè sarebbero a vista dei cultori della moda.

Quando si parla di camicia, si parla di un capo d’abbigliamento che deve essere perfetto, in sintonia col fisico della persona che la indossa, evitando i due opposti estremi, ovvero quello di essere molto stretta o quello di apparire esageratamente larga.

Proprio al fine di evitare qualsiasi caduta di stile, la tradizione della moda maschile esigeva che la camicia fosse confezionata su misura, a seconda della corporatura di chi la doveva indossare, superando così qualsiasi intoppo legato alla vestibilità del capo, perchè, seguendo una precisa tecnica sartoriale per il confezionamento, era impossibile cadere in errori clamorosi.

Oggi, invece, la scelta di una camicia che si adatti perfettamente al fisico di ogni persona è diventata una cosa semplicissima, dato che la camicia viene prodotta con diversi tipi di vestibilità,chiamiamole “misure”, studiate appositamente per soddisfare le esigenze di ogni corporatura.

Esistono tre modelli principali di camicia definite in base a quella che è la loro vestibilità, cosa che permette di evitare errori nella scelta di quella che è la camicia su misura più appropriata, garantendo così massico comfort, comodità e maggiore agio nell’indossarla.

Le tre misure o modelli di camica su misura in base alla vestibilità sono:

Classic fit

Slim fit

Regular fit

La camicia con vestibilità classic fit fa riferimento ad un modello di camicia classica, di taglio abbastanza ampio, perfetto da indossare sotto la giacca, ad accompagnare un abbigliamento business o comunque formale. Il classic fit è un modello di camicia che si adatta perfettamente ad ogni tipo di corporatura e che richiede, per la sua massima esaltazione, un look decisamente classico, per questo motivo è preferibile una camicia a tinta unita neutra (come il bianco o un colore chiarissimo), da indossare con una cravatta a contrasto o tono su tono.

La camicia con vestibilità slim fit, invece, è la più indicata per chi predilige un look casual ed informale; mostra un taglio incavato nei fianchi che aderisce alla vita, seguendo il profilo del corpo come se fosse una seconda pelle, per questo motivo, la camicia slim fit è perfetta per coloro che hanno una corporatura snella. E’ possibile indossarla fuori dai pantaloni e si abbina al jeans, nelle tinte unite scure, nelle fantasie e nei rigati o in un tessuto vintage.

La camicia con vestibilità regular fit, infine, ha un taglio leggermente più aderente della classic fit, ma più formale della slim fit, una particolarità che la rende adatta ad un look relativamente formale, ma ideale anche per chi sceglie abiti sportivi pur senza essere troppo trendy. Più elegante nelle tinte classiche e nei rigati sottili, nei colori forti e nei toni vintage, la camicia regular fit è perfetta anche con i jeans e con un abbigliamento informale, con la lieve sciancratura la rende indossabile anche fuori dai pantaloni.

Fonte : sartoriamobilia.com

