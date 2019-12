Cambiamenti di Instagram: rileverà didascalie offensive

Tempo di lettura: 1 minuto

I social media inizieranno ad avvisare gli utenti che le loro didascalie in una foto o in un video potrebbero essere considerate offensive per gli altri, quindi dovranno eliminarlo/cambiarlo. La società, di proprietà di Facebook, ha già addestrato un sistema di intelligenza artificiale per rilevare didascalie potenzialmente offensive.

