California, Plastica: Lo stato vietera’ agli hotel fornire flaconi shampo da viaggio

Il governatore della California Gavin Newsom ha firmato un disegno di legge che vieta agli hotel di fornire tali bottiglie nel tentativo di ridurre il numero di contenitori di plastica che vengono gettati da hotel e ospiti.

Il disegno di legge, che entrerà in vigore nel 2023, si applicherà alle strutture ricettive con più di 50 camere.

Gli hotel con meno di 50 camere devono smettere di usare le piccole bottiglie entro il 2024.

Ciò non avrebbe alcun impatto su ospedali, case di cura, comunità di pensionati residenziali, carceri, prigioni o rifugi per senzatetto, secondo il disegno di legge.

Se un hotel in California non rispetta il divieto, i proprietari e gli operatori potrebbero essere soggetti a multe pecuniarie. Alla prima violazione, verrà emesso un avvertimento scritto insieme a una multa di US $ 500 per ogni giorno in cui la struttura ricettiva è in violazione, secondo il disegno di legge. Qualsiasi seconda o successiva violazione comporterebbe una multa di US $ 2000.

Il membro dell’Assemblea Ash Kalra di San Jose ha scritto il disegno di legge, noto come AB 1162. Kalra ha affermato che piccole bottiglie di plastica sotto le 12 once causano una notevole quantità di rifiuti e ritiene che la sua legge contribuirà a ridurre il problema.

