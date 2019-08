California, Casa: i costi per affitto o possesso sono molto elevati

Tempo di lettura: 2 minuti

La tragedia di Camp Fire illustra il modo in cui due doppie crisi negli Stati Uniti – disuguaglianza economica e cambiamenti climatici – interagiscono. Quasi il 44% della popolazione americana, circa 140 milioni di persone , vive in condizioni di povertà. Allo stesso tempo, la National Coalition Housing Coalition stima una carenza nazionale di circa 7 milioni di case in affitto a prezzi accessibili e disponibili per gli affittuari a basso reddito.

La carenza aggrava lo stress economico e i senzatetto esistenti. E mentre eventi meteorologici estremi come il Camp Fire e l’uragano Maria, che hanno distrutto quasi 200.000 case in Texas, diventano sia più frequenti che più intensi, minacciano di aggravare la disuguaglianza e l’instabilità abitativa.

Il Center for American Progress , un’organizzazione progressista di ricerca e advocacy, definisce il clima estremo un “moltiplicatore della crisi delle abitazioni a prezzi accessibili”.

In un nuovo rapporto , quattro ricercatori della PAC descrivono come le risposte a catastrofi come incendi e inondazioni finora non sono riuscite a considerare come le doppie crisi di condizioni meteorologiche estreme e la scarsa disponibilità di case a prezzi accessibili stanno colpendo persone già vulnerabili negli Stati Uniti.

Queste comunità più vulnerabili, in prima linea, composte principalmente da persone di colore o che vivono a basso reddito, sono le più a rischioin eventi meteorologici estremi perché è più probabile che manchino le risorse per trasferirsi prima di un disastro o ricostruire sulla scia di uno.

Il rapporto della PAC sostiene che decenni di disinvestimenti in alloggi a prezzi accessibili si aggraveranno in un disastro per le comunità a basso reddito colpite dai cambiamenti climatici, quindi il paese dovrebbe ora affrontare insieme entrambe le crisi.

La ricerca della PAC rileva che i senzatetto e l’insostenibilità abitativa si stanno già sovrapponendo a disastri climatici in modo inquietante. Gli stati in cui risiede più della metà della popolazione di senzatetto negli Stati Uniti – California, New York, Florida, Texas e Washington – ospitano alcuni dei costi abitativi più elevati del paese.

Sono anche tra i sei stati più esposti al clima estremo.

Quando un disastro colpisce lì, non è solo una tragedia a livello personale per le persone colpite, ma una crisi di proporzioni sistemiche, che cancella una parte del patrimonio abitativo già allungato per le persone bisognose.

