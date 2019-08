California, Asta: Venduta Aston Martin ‘Goldfinger’ replica a $ 6,4 milioni

Tempo di lettura: 1 minuto

Una Aston Martin DB5 del 1965, una replica esatta del veicolo stella Sean Connery, guidato nella iconica di James Bond film di Goldfinger, è stata venduta all’asta in California per oltre di $ 6 milioni.

L’Aston Martin di fabbricazione britannica è andato a $ 6,4 milioni durante la RM Sotheby’s nella contea di Monterey, in California. Si pensava che avrebbe guadagnato tra $ 4 milioni e $ 6 milioni.

Elencato come “L’auto più famosa del mondo”, è dotato di gadget 007-esque come targhe girevoli, mitragliatrici (prop) sul davanti, uno scudo antiproiettile e distributori di chiodi. L’unico modello che ha gadget completamente funzionali come originali, completamente ingegnerizzati”.

L’auto venduta giovedì in realtà non è apparsa in Goldfinger , ma piuttosto è stata creata per promuovere il suo sequel, Thunderball (1965).

Il sito web di Sotheby’s ha affermato che l’auto sportiva in argento ha subito un restauro totale che è stato completato nel 2012, compreso le modifiche originali agli sistemi sopra indicati.

Il DB5 ha fatto un debutto con tanto successo in Goldfinger e Thunderball che è tornato nei successivi film di Bond GoldenEye (1995), Casino Royale (2006), Skyfall (2012) e Spectre (2015).

Fonte

Aviazione, Autoveicoli, Nautica – Mail, redazione@reporterspress.it