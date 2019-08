Caldo estremo in tutto il mondo, nuovi modi per raffreddare il corpo umano

Tempo di lettura: 2 minuti

Secondo un rapporto, ci sono già 1,2 miliardi di unità A / C che pompano aria fresca nelle case delle persone e quel numero è sulla buona strada per raggiungere 4,5 miliardi entro il 2050; la domanda di energia dovrebbe triplicare nello stesso lasso di tempo .

È un circolo vizioso: il raffreddamento di noi stessi in realtà sta contribuendo al cambiamento climatico che sta riscaldando il pianeta.

Il raffreddamento degli individui potrebbe essere molto più economico e meno dispendioso del raffreddamento di interi edifici.

L’industria del raffreddamento domestico è un grande mercato: i condizionatori d’aria costano agli americani 29 miliardi di dollari all’anno, secondo il Dipartimento dell’Energia .

Tuttavia, rimanere calmi non significa solo risparmiare denaro o energia.

Le persone con condizioni di salute come il cancro possono sperimentare vampate di calore e trovare difficile regolare la loro temperatura.

Con l’aumentare della temperatura globale e l’efficienza energetica diventa sempre più importante e un gruppo di aziende, start-up e gruppi di ricerca stanno correndo per costruire dispositivi indossabili e portatili che possono agire come mini unità A / C, personalizzate solo per te, sia che tu voglia risparmiare denaro, regolare la propria salute o ridurre la propria impronta di carbonio.

Un produttore globale di elettronica è solo una delle aziende che si dedicano studi al raffreddamento del corpo umano con l’applicazione di nuove tecnologie meno invasive dal lato ecologico.

Alla fine di luglio, la società ha lanciato una campagna di crowdfunding di successo in Giappone per un dispositivo chiamato Reon Pocket, che si posizionerà sul retro del collo in una tasca della maglietta appositamente progettata e offrirà un raffreddamento istantaneo grazie a una proprietà di semiconduttori chiamata l’effetto Peltier.

Il progetto, che fa parte del programma Startup Acceleration, è già completamente finanziato e si prevede di iniziare a vendere il prodotto nel 2020, giusto in tempo per le Olimpiadi di Tokyo.

Date le recenti ondate di calore in città, un dispositivo come questo potrebbe rendere più tollerabile la visione dei Giochi all’aperto o addirittura aiutare gli atleti stessi. Con la maglietta combinata, il prezzo sarà di circa $ 130, ma per ora sarà venduto solo in Giappone.

Nel frattempo, i ricercatori accademici stanno anche esplorando i modi in cui l’effetto Peltier può essere utilizzato per creare dispositivi indossabili.

All’università della California di San Diego, il professore di ingegneria meccanica e di scienze dei materiali Renkun Chen e il suo team hanno creato un cerotto indossabile che utilizza una tecnologia simile per fornire un raffreddamento istantaneo.

La patch flessibile, il cui sviluppo è stato finanziato dal Dipartimento dell’Energia , ha un design intelligente che utilizza ancora l’effetto termoelettrico per raffreddare, ma non richiede un dissipatore di calore perché la patch ha uno strato di isolamento, tra i due lati.

L’obiettivo di Chen è infine quello di tessere la toppa in abbigliamento, il che potrebbe aiutare le persone come i lavoratori edili che lavorano all’aperto in condizioni estreme, anche se il suo prototipo funzionante può essere tenuto vicino alla pelle usando una fascia da braccio. È in trattativa con diverse aziende di abbigliamento e spera di commercializzare la tecnologia entro pochi anni.

Autore articolo

Katharine Schwab

Fonte

fastcompany.com

