Calcio Storico fiorentino, I calcianti celebri

Nella seconda metà del Quattrocento il calcio si era talmente diffuso tra i giovani fiorentini, che questi lo praticavano frequentemente in ogni strada o piazza della città. Con il passare del tempo però, soprattutto per problemi di ordine pubblico, si andò verso una maggiore organizzazione e il calcio cominciò ad essere praticato soprattutto nelle piazze più importanti della città. I giocatori (calcianti) che scendevano in campo erano perlopiù nobili (anche futuri papi) dai 18 a i 45 anni e vestivano le sfarzose livree dell’epoca, che diedero poi il nome a questo sport.

Le partite venivano organizzate solitamente nel periodo del Carnevale ma non solo. Nelle partite comuni i calcianti venivano solitamente scelti in piazza al momento di giocare, in quelle ufficiali o organizzate per qualche ricorrenza particolare la scelta dei componenti delle squadre veniva meticolosamente fatta mesi prima nei palazzi dei principali gentiluomini della città.

Era cosa frequente quindi che in campo scendessero vere e proprie personalità del tempo che, per sfida o per passione, vollero cimentarsi di persona in questo sport.

Tra i personaggi più illustri che praticarono il gioco del calcio vi furono:

Piero II de’ Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico

Lorenzo II de’ Medici, duca d’Urbino

Alessandro de’ Medici, duca di Firenze

Cosimo I de’ Medici, granduca di Toscana

Francesco I de’ Medici, granduca di Toscana

Vincenzo Gonzaga, duca di Mantova

Cosimo II de’ Medici, granduca di Toscana (citato nella poesia del Chiabrera sopra riportata)

Lorenzo e Francesco, figli del granduca Ferdinando I de’ Medici

Enrico, principe di Condé

Giovan Carlo e Mattia, figli del granduca Cosimo II

Giulio de’ Medici, Papa Clemente VII

Alessandro de’ Medici, Papa Leone XI

Maffeo Barberini, Papa Urbano VIII

Fonte

– Arte, Cultura, Storia, Turismo –

Condirettore, Duccio Magnelli (giornalista)

Mail, redazione@toscanamagazine.com