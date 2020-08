Cairo risponde ad Ankara per l’accordo con la Grecia sulla ZEE

Tempo di lettura: 1 minuto

La risposta del ministero degli Esteri turco all’accordo di demarcazione marittima tra Egitto e Grecia che definisce una zona economica esclusiva tra i due paesi è “sorprendente”, ha detto al Cairo il portavoce del ministero degli Esteri egiziano Ahmed Hafez.

In particolare, il signor Hafez, sul suo account Twitter ufficiale, ha affermato che “è sorprendente che tali dichiarazioni e accuse (ss. Turche) siano state fatte da una parte che inizialmente non ha visto l’accordo ei suoi dettagli”.

Il Ministero degli Affari Esteri turco, non solo non riconosce l’accordo, ma afferma inoltre che l’area citata si trova all’interno della propria piattaforma continentale e avverte che a quel punto non consentirà alcuna attività, ripetendo monotonamente che continua a difendere gli interessi di turchi e turco-ciprioti.

Nello specifico, il relativo annuncio afferma che “non ci sono confini marittimi tra la Grecia e l’Egitto.

“La Turchia non consentirà attività in queste aree e insieme ai turco-ciprioti continuerà a difendere i loro diritti nel Mediterraneo orientale”.

Non è valido per la Turchia il cosiddetto accordo annunciato oggi per la cosiddetta ZEE, regione che si trova all’interno della piattaforma continentale turca, come annunciato alle Nazioni Unite. Con questo accordo firmato oggi con la Grecia, l’Egitto perde parte del suo potere in mare. Questo accordo cerca di usurpare i diritti della Libia.

