Bugatti, nuova supercar Centodieci da $ 10 milioni

Bugatti ha svelato un nuovo supercar Centodieci da $ 10 milioni in grado di passare da 0 a 62 mph in 2,4 secondi. L’auto di fabbricazione francese ha debuttato a Pebble Beach, in California, con un design che ricorda la Bugatti EB110 degli anni ’90.

Il motore da 8,0 litri a 16 cilindri produce 1.600 cavalli con una velocità massima di 236 mph. Bugatti prevede di realizzare solo 10 delle supercar Centodieci.

“Con Centodieci, rendiamo omaggio alla super sportiva EB110, costruita negli anni ’90 e che fa parte della nostra storia ricca di tradizione“, ha dichiarato il presidente della Bugatti Stephen Windklemann in una nota.

L’auto utilizza molta fibra di carbonio per ridurre il peso, riducendo il rapporto peso / potenza a soli 2,5 kg per potenza. Dai fari alle prese d’aria circolari, l’auto prende in prestito molti spunti da ciò che è venuto prima.

“La sfida non era quella di lasciarsi affascinare troppo dal design del veicolo storico e di lavorare esclusivamente a posteriori, ma invece di creare una moderna interpretazione della forma e della tecnologia di quel tempo”, ha dichiarato il capo designer di Bugatti Achim Anscheidt.

Foto per gentile concessione della Bugatti

