Bugatti Chiron 1 raggiunge in circuito quasi 500 km/h

Tempo di lettura: 2 minuti

L’auto sportiva Chiron 1 appositamente realizzata da Bugatti ha raggiunto il picco a una velocità di 304,7 miglia all’ora (490,4 chilometri all’ora), presso la pista di prova Ehra-Lessien nella Bassa Sassonia tedesca.

Il veicolo, una versione modificata dell’ipercar stradale Chiron, il cui prezzo di listino parte da $ 3 milioni, è stato guidato dal capo collaudatore di Bugatti Andy Wallace. La barriera di 300 miglia all’ora è stata rotta dopo ripetute prove sulla pista di proprietà della VW, la più lunga al mondo.

In un comunicato stampa, Bugatti ha affermato che la Chiron 1 modificata è la “prima auto sportiva iper ad infrangere la barriera magica di 300 miglia all’ora”.

“Sono andato a tutto gas dall’inizio per circa 70 secondi. Era importante per me uscire dalla curva a 200 km / h per raggiungere la massima velocità sul rettilineo”, ha detto. La vasta pista di prova della velocità di Ehra-Lessien ha due curve dolci e inclinate, collegate da una coppia di rettilinei estremamente lunghi – per facilitare i test alla massima velocità. Wallace ha raggiunto il ritmo record sul rettilineo più lungo, che è lungo più di 5 miglia.

Fonte

Bugatti Press

Aviazione, Autoveicoli, Nautica – Mail, redazione@reporterspress.it