Brooklyn Heights, Case di lusso per anziani

Una comunità residenziale di lusso sta arrivando a Brooklyn Heights in 21 Clark Street . Costruito nel 1928 come Leverich Towers Hotel (famoso per ospitare i Brooklyn Dodgers quando erano in città per i giochi domestici), l’edificio di 16 piani fu acquistato dai Testimoni di Geova nel 1975 e usato come residenza per circa 1.000 volontari locali.

L’attuale progetto è stato sviluppato congiuntamente da Watermark Retirement Communities e Kayne Anderson Real Estate, che hanno acquistato l’edificio dai Testimoni di Geova per $ 200 milioni nel 2017 e hanno versato altri $ 130 milioni in ristrutturazioni attraverso la proprietà di 310.000 piedi quadrati.

Le residenze rinnovate sono in programma di aprire a marzo con unità a partire da $ 10.000 al mese , secondo l’ osservatore commerciale . L’edificio a vederlo è a dir poco orrendo. L’attuale ristrutturazione è stata guidata da Montroy DeMarco Architecture (MDA) e ha conservato gran parte della struttura originale mentre reinventava gli interni con la società di interior design Lemay + Escobar .

I 275 appartamenti dell’edificio includono 29 per la vita indipendente, 204 per la vita assistita e 42 in un’ala dedicata alla Memory Care con assistenza 24 ore su 24 per i residenti con deficit cognitivo. Che vanno dai monolocali alle due camere da letto, ci sono 78 diverse configurazioni di appartamenti con piani open space, angolo cottura e bagni con cabina doccia.

Le residenze presentano gran parte del rivestimento in legno originale, che è stato trovato in ottime condizioni.

