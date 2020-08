Borneo Oil sale ai massimi dopo aver trovato depositi oro nei terreni minerari

Tempo di lettura: 1 minuto

Le azioni del Borneo Oil Bhd sono salite ai massimi di due anni questa mattina dopo che la società ha annunciato un rapporto di valutazione sulla sua esplorazione dell’oro nelle sette zone dell’Hutan Simpan Bukit Ibam, Mukim Keratong, Pahang.

Il titolo ha chiuso a sette sen con 1,46 miliardi di azioni che passano di mano, che equivale a un quarto del suo capitale sociale di 5,811 miliardi di azioni.

Gli investitori stanno chiaramente rivolgendo la loro attenzione a Borneo Oil poiché oltre un miliardo delle sue azioni erano già state negoziate, un enorme balzo di 40 volte rispetto al suo volume medio di 200 giorni di 24,73 milioni, che lo rende il contatore più attivo.

L’interesse arriva quando la società ha annunciato in una dichiarazione che uno dei suoi appezzamenti minerari conteneva circa 22.200 once di depositi d’oro.

Tuttavia, vale la pena notare che i dettagli sul costo e sulla redditività commerciale dell’estrazione dell’oro non sono noti. In altre parole, l’unità del Borneo Oil deve ancora raggiungere l’oro.

Questa mattina i prezzi dell’oro sono saliti a un record di 2.075,25 USD per oncia. Gli investitori si stanno precipitando in società coinvolte in attività legate ai metalli preziosi, come gioiellieri e minatori.

Borneo Oil ha dichiarato nel deposito a Bursa che il terreno in questione, una delle otto zone dell’area di prospezione mineraria situata a Mukim Keratong, Pahang, per la quale Borneo Oil & Gas detiene i diritti esclusivi di estrazione mineraria, è stato esaminato da un membro dell’Australian Institute of Geoscientists.