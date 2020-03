Bolivia, I depositi di litio per auto elettrica

Tempo di lettura: 3 minuti

Nel corso degli ultimi anni, la Bolivia ha faticato a raccogliere investimenti per sviluppare le riserve di litio in modo da riportare la ricchezza nel paese per la sua gente. Il vicepresidente di Morales, Álvaro García Linera, ha affermato che il litio è il “carburante che alimenterà il mondo”.

La Bolivia non è stata in grado di concludere accordi con aziende transnazionali occidentali; ha deciso di collaborare con aziende cinesi. Ciò ha reso vulnerabile il governo Morales. Era entrato nella nuova guerra fredda tra Occidente e Cina.

Le principali riserve della Bolivia sono al litio, che è essenziale per l’auto elettrica. La Bolivia afferma di avere il 70 percento delle riserve mondiali di litio, principalmente nelle saline di Salar de Uyuni. La complessità dell’estrazione e della lavorazione ha fatto sì che la Bolivia non sia stata in grado di sviluppare da sola l’industria del litio. Richiede capitale e richiede competenza.

La salina si trova a circa 3.600 metri sul livello del mare e riceve forti piogge. Ciò rende difficile utilizzare l’evaporazione basata sul sole. Soluzioni così più semplici sono disponibili nel deserto cileno di Atacama e nell’Hombre Muerto in Argentina. Sono necessarie più soluzioni tecniche per la Bolivia, il che significa che sono necessari maggiori investimenti.

La politica di nazionalizzazione del governo Morales e la complessità geografica di Salar de Uyuni hanno scacciato diverse società minerarie transnazionali. Eramet (Francia), FMC (Stati Uniti) e Posco (Corea del Sud) non potevano fare accordi con la Bolivia, quindi ora operano in Argentina.

Morales ha chiarito che qualsiasi sviluppo del litio doveva essere fatto con il Comibol della Bolivia – la sua compagnia mineraria nazionale – e Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) – la sua compagnia nazionale di litio – come partner uguali.

L’anno scorso, i sistemi ACI tedeschi hanno concordato un accordo con la Bolivia. Dopo le proteste dei residenti nella regione di Salar de Uyuni, Morales ha annullato l’accordo il 4 novembre 2019.

Le aziende cinesi, come TBEA Group e China Machinery Engineering, hanno stretto un accordo con YLB. Si diceva che il gruppo cinese Tianqi Lithium, che opera in Argentina, avrebbe stretto un accordo con YLB. Sia gli investimenti cinesi che la società boliviana al litio stavano sperimentando nuovi modi sia per estrarre il litio sia per condividere i profitti del litio.

L’idea che ci potesse essere un nuovo patto sociale per il litio era inaccettabile per le principali compagnie minerarie transnazionali.

Tesla (Stati Uniti) e Pure Energy Minerals (Canada) hanno entrambi mostrato grande interesse ad avere una partecipazione diretta nel litio boliviano. Ma non hanno potuto fare un accordo che avrebbe preso in considerazione i parametri stabiliti dal governo Morales. Lo stesso Morales rappresentava un impedimento diretto all’acquisizione dei campi di litio da parte delle società transnazionali non cinesi. Doveva andare.

Dopo il colpo di stato, lo stock di Tesla è aumentato astronomicamente.

Quando Evo Morales e il Movimento per il socialismo presero il potere nel 2006, il governo cercò immediatamente di annullare decenni di furto da parte delle società minerarie transnazionali.

Il governo di Morales ha sequestrato molte delle operazioni minerarie delle aziende più potenti, come Glencore, Jindal Steel & Power, Anglo-Argentine Pan American Energy e South American Silver (ora TriMetals Mining). Mandò un messaggio che gli affari come al solito non avrebbero continuato.

Tuttavia, queste grandi aziende hanno continuato le loro operazioni – sulla base di contratti più vecchi – in alcune aree del paese. Ad esempio, la società transnazionale canadese South American Silver aveva creato una società nel 2003, prima che Morales salisse al potere, per estrarre il Malku Khota per argento e indio (un metallo di terre rare usato nei televisori a schermo piatto). L’argento sudamericano ha quindi iniziato ad estendere la sua portata nelle sue concessioni.

Nell’agosto 2019, TriMetals ha siglato un accordo con il governo boliviano per $ 25,8 milioni, circa un decimo di quello che in precedenza aveva richiesto come compensazione.

Jindal Steel, una società transnazionale indiana, aveva un vecchio contratto per estrarre il minerale di ferro da El Mutún in Bolivia, un contratto che era stato sospeso dal governo Morales nel 2007.

Nel luglio 2012, Jindal Steel ha risolto il contratto e ha chiesto arbitrato e risarcimento internazionali per il suo investimento.

Nel 2014, ha vinto $ 22,5 milioni dalla Bolivia in una sentenza della Camera di commercio internazionale con sede a Parigi. Per un altro caso contro la Bolivia, Jindal Steel ha richiesto un risarcimento di $ 100 milioni.

