Blockchain sta rinnovando completamente industria del beauty

L’industria della bellezza varia soggettivamente da paese a paese e da cultura a cultura. Le tendenze della moda guidano anche l’industria di volta in volta. Oltre ad essere così diversificato, l’industria della bellezza è rimasta forte come sempre e non svanirà in alcun modo.

La diversa natura del settore della bellezza offre una finestra per nuove scoperte ogni tanto, sostituisce gli stili più vecchi e i prodotti di bellezza con quelli più recenti; la natura mutevole consente alle nuove imprese di aprirsi a tutti i livelli, ecc.

La crescita pop-in ha bisogno di un potere contenitivo intelligente:

I rapporti rivelano che entro il 2024 l’industria dovrebbe valere $ 750 miliardi rispetto al valore di $ 432,7 miliardi del 2016. Con un tale botto nella crescita e nel potenziale a livello internazionale, i vecchi metodi di metodi tradizionali manuali e basati su computer possono sostenere la crescita? La risposta è esitante e onesta! E fortunatamente, abbiamo una soluzione che è piuttosto più che in grado di gestire qualsiasi crescita, espansione e diversificazione su scala. La soluzione è la tecnologia blockchain! Sì, hai sentito bene. Come può aiutare l’industria della bellezza, potresti chiedere. Bene, ecco come

Blockchain con i suoi fantastici poteri:

I poteri supereroici della tecnologia blockchain hanno trovato il suo utilizzo in quasi tutti i settori. La tecnologia blockchain può essere applicata a così tanti settori, che si tratti di istruzione, settore sanitario, approvvigionamento alimentare, settore finanziario, IoT, ecc. Uno di questi settori è il settore della bellezza, dove la tecnologia blockchain offre modi rivoluzionari per migliorare le sue molteplici pieghe.

I casi d’uso della tecnologia non solo hanno sorpreso chi dice male, ma hanno anche fornito soluzioni rivoluzionarie a molti settori. Diamo un’occhiata ai fantastici poteri della tecnologia alla luce dei vantaggi che può offrire al settore della bellezza:

Libertà senza confini:

La vera crescita sta nell’essere senza confini. La tecnologia blockchain consente un vero servizio senza confini in quanto è decentralizzata in natura. Essere decentralizzati significa che non è soggetto ad alcuna governance centrale di alcuna legislazione. Questa caratteristica dell’industria blockchain può davvero amplificare la crescita di molte aziende legate al settore della bellezza che affrontano la repulsione da alcune legislazioni per esercitare le loro attività all’estero.

Record timestamp di qualsiasi transazione:

Quando tutto è scritto e registrato, l’ambito della manipolazione viene controllato. L’ambiente trasparente aumenta la qualità e costringe l’intero sistema a crescere in una direzione costruttiva. La tecnologia Blockchain fa esattamente questo. Ha un potenziale illimitato per registrare tutto. Questa funzionalità può essere utilizzata dall’industria della bellezza per mantenere l’onestà in termini di provenienza del prodotto, provenienza degli ingredienti del prodotto, prezzo originale del prodotto e del lavoro coinvolti e così via. Queste informazioni registrate possono essere di grande beneficio sia per il cliente che per l’intero settore della bellezza.

Consente facili controlli incrociati di eventuali reclami transazionali:

È una sfortunata verità del settore della bellezza che molti falsi marchi si schiudano all’ombra di quelli originali. I marchi falsi a volte assicurano false promesse. Questo problema può essere facilmente risolto con la capacità della tecnologia blockchain di consentire a chiunque di effettuare un controllo incrociato delle affermazioni fatte da qualsiasi azienda. È possibile verificare l’autenticità, la credibilità, le certificazioni, ecc. Di qualsiasi azienda sul libro mastro blockchain.

Veri tassi con capacità di controllo dell’offerta:

La tecnologia di contabilità richiede onestà. Questo esaurisce la portata dei prezzi nascosti, l’inflazione non necessaria delle tariffe, l’uso di prodotti economici nei prezzi di quelli di qualità, ecc. Il vero e giusto sistema di prezzi che offre la tecnologia blockchain può rivelarsi una rovina per gli utenti e l’intero settore.

Omette il ruolo di un intermediario, invita a ridurre i costi:

Middleman a un certo punto a volte era un diavolo necessario. Ma con la natura globale della tecnologia blockchain, è possibile eliminare questo problema e i costi associati all’intermediario. È un calcolo semplice e chiaro che se un cliente acquista prodotti direttamente dall’azienda, il costo del prodotto sarebbe equo e onesto e più economico senza l’intervento di un intermediario.

Sicurezza e privacy:

La tecnologia blockchain è un ambiente molto sicuro in quanto offre una struttura a strati della transazione. L’account dell’utente sul libro mastro blockchain viene fornito con chiavi private e indirizzo dell’account. Per effettuare una transazione, il mittente deve avere l’indirizzo blockchain del destinatario. La struttura a strati della tecnologia blockchain protegge gli utenti da eventuali hack e altri crimini informatici. Questa configurazione, quindi, consente anche una ventata di privacy sul libro mastro blockchain.

Transazioni quasi istantanee:

Chi non conosce il lungo tempo di attesa di una transazione internazionale? I tassi di conversione forex, le spese bancarie, le spese intermedie, i tempi di elaborazione di altre società collegate coinvolte, si sono aggiunti all’irritazione. Grazie a Dio, la tecnologia blockchain è qui. La sua natura transfrontaliera e decentralizzata consente transazioni istantanee in quanto non previsto da alcuna legislazione.

Conclusione:

A partire da ora, possiamo benissimo vedere i vantaggi di questa integrazione. Molte aziende, sono già avanti nel blockchain e raccolgono i risultati e godrà sicuramente di un monitoraggio molto efficace dell’ultima tendenza con la natura decentralizzata della tecnologia, colmerà il divario tra gli esperti di bellezza e i produttori di cosmetici, le commissioni elevate possono diminuire e, soprattutto, il coinvolgimento degli utenti di sesso femminile spingerà l’adozione della criptovaluta nella società.

