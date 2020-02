Blockchain, Banca centrale italiana coinvolta nel progetto di fideiussione

Tempo di lettura: 1 minuto

La SIA italiana , il CeTIF (Centro di ricerca sulla tecnologia) e la società tecnologica Reply hanno annunciato piani per una rete nazionale di blockchain per fideiussioni o garanzie. SIA è meglio conosciuta come uno dei principali fornitori di backbone per la rete di pagamenti SEPA in Europa. Nel 2018 ha elaborato oltre tre miliardi di transazioni di pagamento e 7,2 miliardi di transazioni con carte.

Negli ultimi quattro anni, secondo un rapporto statistico da fonte riservata, ci sono stati almeno 1,6 miliardi di euro in frodi fraudolente.

L’iniziativa blockchain includerà attori legittimi nel settore con la banca centrale l’IVASS coinvolti nel progetto. Quindi le fideiussioni saranno digitalizzate e autenticate per verificare che il garante sia legittimo.

Emmegi Agenzia Stampa / ReportersPress – Federico Mattaliano – Giornalista dal 1990