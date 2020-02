[Bicisport Shop – Firenze] Northwave Vortex Jacket Uomo giallo fluo

Tempo di lettura: 1 minuto

La giacca Vortex è realizzata in tessuto antivento ed è inoltre idrorepellente grazie al rivestimento DWR. La giacca è molto compatta e può essere ripiegata facilmente. Coloro che scelgono la linea SPORT vogliono vivere la loro passione per il ciclismo. Ogni giro in bici dà al tuo corpo e alla tua mente una sferzata di energia e dovrebbe essere un’esperienza indimenticabile, anche se non sei ancora un professionista.

Una linea di abbigliamento che aumenta il comfort in sella ti aiuta a svolgere meglio l’attività sportiva. I prodotti di Northwave sono fra quelli che combinano la qualità tecnica con un design accattivante, una combinazione che solo la loro ventennale esperienza può dare.

dettagli

cerniera YKK nascosta Camlock

grandi stampe reflex su petto, braccia e schiena

eccellente visibilità a 360 gradi

Vestibilità: taglio normale

Utilizzo: Primavera / Estate

antivento,

idrorepellente

100% polietilene

Questa giacca antivento puoi acquistarla presso il Bicisport in Firenze (Toscana – Italia).

Ciclismo in tutte le sue forme, dall’amatoriale all’agonistico.

