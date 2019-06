Berlino svilupperà un “piano generale” per potenziare le auto elettriche

Mercedes-Benz präsentiert auf der IAA 2017 in Frankfurt mit dem Vorserienmodell des neuen Mercedes-Benz GLC F-CELL den nächsten Meilenstein auf dem Weg zum emissionsfreien Fahren. Neben Wasserstoff wird die rein elektrische Variante des SUV auch Strom „tanken“. // At the IAA International Motor Show 2017 in Frankfurt, Mercedes-Benz is presenting a preproduction model of the new Mercedes-Benz GLC F-CELL as the next milestone on the road to emission-free driving. In addition to hydrogen, the all-electric variant of the popular SUV will also run on electricity.