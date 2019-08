Berkshire, Nuovo centro di ricerca archeologica a Hinfield nel 2023.

Tempo di lettura: 1 minuto

Il British Museum lavorerà con l’Università di Reading per costruire un nuovo centro di ricerca archeologica a Hinfield, nel Berkshire, il quale dovrebbe essere aperto al pubblico nel 2023. L’edificio avrà un costo di 64 milioni di sterline e conterrà reperti storici.

Il nuovo museo del British Museum sarà progettato da architetti che hanno progettato e aggiornato la stazione di King’s Cross per creare un nuovo spazio per l’archiviazione, l’apprendimento, la condivisione e la conservazione delle collezioni. Il nuovo edificio copre un’area di 15.627 metri quadrati ed è composto da tre blocchi.

Secondo i rapporti, gli articoli che dovrebbero essere trasferiti nel nuovo museo includono mosaici e sculture di epoca romana, nonché tesori dell’età del ferro britannica.

Il British Museum ha attualmente 8 milioni di manufatti storici, ma solo 80.000 di questi sono esposti al pubblico nella sua sede di Londra, e il resto dei manufatti sono conservati. Dopo l’apertura del nuovo edificio, le reliquie storiche saranno classificate in base a periodi storici e luoghi rinvenuti.

Uno dei più grandi luoghi per la conservazione di manufatti è il Bryce Building nella zona ovest di Londra. Il governo britannico venderà l’edificio per circa 50 milioni di sterline e i fondi verranno utilizzati per costruire il nuovo museo, mentre il resto dei finanziamenti per l’edilizia dovrebbe essere raccolto attraverso donazioni e altri canali.

Fonte

china.news.jp

Foto per gentile concessione tripadvisor

