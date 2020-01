Bere succo di mirtilli rossi può aiutare a ridurre la pressione alta

Tempo di lettura: 2 minuti

In uno studio condotto presso l’Università di Helsinki, il succo è stato effettivamente trovato per abbassare la pressione sanguigna dei topi da laboratorio ipertesi. Innanzitutto, si sapeva già che consumando bacche ricche di micronutrienti note come polifenoli, le persone possono ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Tali bacche includono non solo mirtilli rossi, ma anche ribes nero e mirtilli rossi.

La ricercatrice di U Helsinki Anne Kivimäki ha recentemente iniziato a nutrire il succo spremuto a freddo e diluito di tutte e tre queste bacche – separatamente, non mescolate insieme – a diversi gruppi di ratti che erano stati geneticamente modificati per avere la pressione alta.

Dopo otto o dieci settimane di questa dieta (in cui il succo ha sostituito l’acqua degli animali) è stato notato che più alti erano i livelli di polifenoli di uno qualsiasi dei succhi, migliore era il miglioramento della funzione dei vasi sanguigni compromessi. Il solo succo di mirtillo rosso, tuttavia, eccelleva anche nel prevenire l’espressione di geni associati a un’infiammazione di basso grado dell’aorta.

Ciò ha portato i ratti che hanno consumato il succo di mirtillo rosso a sperimentare un calo maggiore della pressione sanguigna rispetto a quelli che hanno bevuto gli altri succhi. Si ritiene che anche contribuire a questa caduta possa essere stato l’effetto del succo di mirtillo rosso sul sistema renina-angiotensina degli animali, che regola la pressione sanguigna.

Il Mirtillo rosso contiene una varietà di componenti bioattivi, compresi proantocianidine antiossidanti, antociani e acido ellagico, un antitumorale. Di seguito le vitamine e minerali:

Vitamina C

Vitamina E

Proantocianidine

Acido citrico

Polifenoli

Flavonoidi

Ferro

Calcio

Fibre

“Questi risultati sperimentali hanno bisogno di prove da studi clinici comparativi su individui sani con pressione sanguigna leggermente elevata che, a questo punto, hanno ricevuto indicazioni nutrizionali e sullo stile di vita invece della terapia farmacologica”, afferma Kivimäki. “Il succo di mirtillo rosso non sostituisce i farmaci, ma è un buon integratore alimentare.”

Fonte: Università di Helsinki

