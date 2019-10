Bere 3 o più tazze di caffè o tè al giorno innesca emicranie

Tempo di lettura: 1 minuto

Uno studio, condotto da un gruppo di ricercatori del Beth Israel Deaconess Medical Center e dell’Università di Harvard, ha rivelato che il consumo di tre o più bevande contenenti caffeina in un giorno è legato allo sviluppo di mal di testa nello stesso giorno o nel giorno successivo per coloro che soffrono di emicranie.

Nell’ambito dello studio, i ricercatori hanno seguito per sei settimane le abitudini di consumo di bevande contenenti caffeina di 98 adulti che soffrivano di emicrania, analizzando la frequenza del dolore causato dall’emicrania sperimentata da ciascun partecipante in base al consumo di bevande come caffè o tè .

Altri fattori, come il consumo di alcol, i livelli di stress, le abitudini del sonno e le attività fisiche sono stati presi in considerazione durante la ricerca, che secondo i ricercatori non ha influenzato i risultati.

La dottoressa Elizabeth Mostofsky, che ha guidato la ricerca, ha dichiarato: “In base al nostro studio, bere una o due bevande contenenti caffeina al giorno non sembra essere collegato allo sviluppo di un mal di testa da emicrania, tuttavia, tre o più porzioni possono essere associate a maggiori probabilità di sviluppo uno.”

I risultati dello studio sono stati pubblicati sull’American Journal of Medicine.

