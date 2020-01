Bentley Motors diventa brand ecologico

Tempo di lettura: 1 minuto

Bentley Motors ha la certificazione carbon neutral per il quartier generale di Crewe, in Inghilterra, facendo un altro passo per diventare il produttore automobilistico di lusso più sostenibile al mondo.

All’inizio del 2019, il più grande porto automobilistico solare del Regno Unito, comprendente 10.000 pannelli solari, è stato installato nel sito della fabbrica di Bentley a Crewe.

L’installazione ha una capacità di 2,7 MW e copre 1.378 posti auto, una superficie di 16.426 m². Oltre ai 20.815 pannelli del tetto già montati, la capacità energetica totale del pannello solare in loco è stata di 7,7 MW, sufficiente per coprire oltre 1.750 abitazioni.

Che si tratti dell’introduzione di tecnologie di propulsione alternative, dell’uso di materiali e pratiche sostenibili o del suo lavoro per ridurre l’impatto ambientale della sua fabbrica, Bentley si sta impegnando a lungo termine in termini strategici per offrire mobilità di lusso sostenibile.

Siamo ancora alla ricerca di automobili senza conducente, sviluppo dell’IA e il massimo del relax automobilistico.

Fonte

Bruce Wilke & Staff -> Press Office, web marketing, communication, SEO, Telematic Dispatch, Video Reportage, other.